Японское патентное ведомство необычно жёстко ответило Nintendo в споре вокруг механики Pokemon и Palworld

Японское патентное ведомство отклонило одну из патентных заявок Nintendo, связанной с механикой ловли существ в играх. Решение привлекло внимание из-за необычно жёсткой переписки между компанией и ведомством на фоне продолжающегося судебного спора Nintendo и разработчиков Palworld.

Речь идёт о патентной публикации № 2026-077713, описывающей систему ловли монстров с помощью броска специального предмета — механике, которая напоминает использование покеболов в серии Pokémon. По данным японских СМИ, специалисты обратили внимание на редкие для патентной практики формулировки, которыми стороны обменивались во время рассмотрения заявки.

Патентное ведомство посчитало, что описанная система не обладает достаточным уровнем изобретательности, сославшись среди прочего на пример из старой независимой игры Pokemon: Generations, где присутствовали похожие элементы. Nintendo, в свою очередь, заявила, что использование проекта, связанного с нарушением авторских прав, является неправомерным аргументом.

Однако ведомство отвергло этот довод, отметив, что при оценке патента вопрос авторских прав не имеет решающего значения. Представители ведомства также подчеркнули, что даже при замене названий Pokémon, Эша и покебола на описательные термины логика отказа остаётся прежней.

Позже стало известно, что Nintendo подала апелляцию, а статус заявки изменился на «решение об отказе находится на рассмотрении». При этом данный патент не является непосредственным объектом текущего судебного разбирательства с создателями Palworld, хотя относится к тому же патентному семейству. Для Nintendo его одобрение могло бы стать дополнительным аргументом в споре, а отказ — очередной сложностью в защите подобных игровых механик.