За первые 8 часов было продано более 1 млн копий Palworld

Сегодня состоялся релиз необычной выживалки Palworld, чья вселенная напоминает мир покемонов. Но есть несколько нюансов, например игрокам нужно строить свои базы для выживания и местные покемоны оказались большими любителями огнестрела.
Концепция, и качество самой игры, пришлись многим игрокам по душе. На момент написания новости в игру играло более 365 тысяч человек, а разработчики сообщили, что за первые 8 часов после выхода продажи игры превысили 1 миллион копий.
В версии раннего доступа можно собрать более 100 Палов, более 350 предметов и +70 зданий. Помимо захвата питомцев и создания с их помощью предметов, ведения хозяйства, приготовления пищи, выплавки металлов и многого другого, вы сможете исследовать огромный архипелаг. В подземельях вас ждут альфа-палы, враждующие фракции, поселения с торговцами, таинственные башни с могущественными тренерами и даже торговцы контрабандой.
В Palworld можно играть на ПК и Xbox Series X/S. Она также доступна через подписку Game Pass.