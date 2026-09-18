Palworld: Palfarm не будет "Stardew Valley с Палами" - разработчики обещают просто более уютную версию Palworld

Pocketpair не хочет, чтобы Palworld: Palfarm воспринимали просто как фермерскую версию Stardew Valley. Руководитель издательского направления и коммуникаций студии Джон «Бакки» Бакли заявил, что игра окажется несколько иной, чем можно предположить по первым описаниям, хотя при этом сохранит характерный для Palworld юмор.

«Думаю, Palfarm окажется немного не такой, как люди ожидают. Я видел, как кто-то назвал её Palworld Stardew Valley, но я бы сказал, что на самом деле это не совсем так», — рассказал Бакли в интервью на Gamescom.

При этом представитель Pocketpair подтвердил, что новый проект действительно будет значительно более уютным, чем оригинальная Palworld. По его словам, в Palfarm не стоит ожидать такой же степени жестокости и сурового выживания, однако фирменная ирония серии никуда не исчезнет.

«Она скорее уютная. Более похожа на уютный Palworld, но в ней определённо есть тот самый ироничный подтекст, свойственный Palworld», — объяснил Бакли.

Конкретных подробностей о механиках Pocketpair пока раскрывает немного. Представитель студии лишь отметил, что команда Palfarm заметно выросла, а сама разработка продолжается. Он также отдельно похвалил визуальную составляющую проекта, назвав игру очень красивой.

Именно сочетание фермерского симулятора и вселенной Palworld пока остаётся главной интригой проекта. Сравнения со Stardew Valley выглядят логично из-за жанра, однако Pocketpair явно намерена предложить собственное видение уютной игры, сохранив при этом необычный юмор и атмосферу оригинальной серии.