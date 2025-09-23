Разработчики Palworld анонсировали спин-офф под названием Palfarm, который напоминает ещё одну игру Nintendo

Похоже, новая игра от Pocketpair вряд ли обрадует Nintendo, уже судящуюся со студией из-за «палов» и сходства с покемонами. Вместо того чтобы дистанцироваться от идей платформодержателя, команда решила «вдохновиться» ещё одной популярной франшизой: сегодня объявлен спин-офф Palworld: Palfarm — спокойный фермерский симулятор, подозрительно похожий на Animal Crossing.

Palfarm разрабатывает отдельная внутренняя команда и позиционируется как «уютная» сторона вселенной Palworld. По сюжету игроки переезжают на остров архипелага Палпагос и вместе с палами строят ферму мечты: пашут, поливают, готовят, крафтят и расширяют хозяйство.

Ключевая механика — профили палов: одни лучше сеют и поливают, другие — собирают урожай или помогают на верстаке. С жителями и палами можно выстраивать отношения через диалоги и подарки; разработчики намекают на «особые» связи и даже сватовство. Важная «этика бренда»: «есть своих палов категорически нельзя».

На острове сменяются времена года, работает рынок, где продают урожай и изделия, но встречаются и «серые» лавки с сомнительным товаром — ответственность за последствия на покупателе. Мир не совсем стерилен: фермы периодически рейдят «плохие» палы, в подземельях водятся более опасные существа — с ними придётся сражаться и заодно «собирать ресурсы». И, конечно, заявлен полноценный мультиплеер: можно вести хозяйство вместе с друзьями.

Анонс Palworld: Palfarm тут же заполнил ленты соцсетей шутками про неудачный тайминг и «Walmart-версию Animal Crossing». «Что они сделают, подадут в суд второй раз?» — пишут одни. Другие уже «слышат крики юристов Nintendo». Ряд игроков, напротив, называют идею «хитрым ходом» и предрекают очередные рекордные продажи хотя бы в рамках жанра фермерства.

Palfarm выглядит как попытка Pocketpair удержать аудиторию Palworld между крупными апдейтами и расширить охват за счёт жанра фермерских «лайф-симов». При этом студия снова заходит на территорию, где сравнения с продуктами Nintendo неизбежны — а значит, и дискуссии о границах заимствований продолжатся.

Небольшое напоминание в тему развития франшизы: ранее Pocketpair объявила, что Palworld выйдет из раннего доступа в 2026 году (версия 1.0), а до конца 2025-го пообещала несколько «сюрпризов» для базовой игры. Подробности — в нашей прошлой заметке.