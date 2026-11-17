Игровая индустрия на этой неделе заметно сбавила обороты в преддверии скорого релиза Grand Theft Auto VI от Rockstar. По этой причине ждать громких анонсов от других популярных проектов сейчас не стоит — и Palworld не стала исключением.

Об этом прямо заявил глава отдела коммуникаций и издательского направления студии Pocketpair Джон «Баки» Бакли. В соцсети X один из фанатов упрекнул разработчиков в том, что они давно не делятся новостями о крупном обновлении Palworld 1.1 и фермерском спин-оффе Palfarm. В ответ Бакли честно объяснил позицию студии.

«Делиться новостями о Palworld 1.1 или Palfarm на неделе, когда вот-вот выйдет GTA 6, пожалуй, не лучшая идея. С точки зрения пиара!» — написал представитель Pocketpair.

Автор вопроса согласился с этим доводом, хотя в комментариях мнения разделились: некоторые игроки отметили, что им серия Grand Theft Auto вовсе не интересна. Тем не менее решение студии продиктовано чистым прагматизмом.

Сейчас всё внимание игровой индустрии приковано к шестой номерной части GTA, которую фанаты ждали 13 лет. Рекламная кампания Rockstar достигла колоссальных масштабов — к ней подключаются даже телеканалы с прогнозами погоды. В таких условиях любым другим студиям крайне сложно пробиться в информационное поле: значительная часть аудитории отвлечена, а игровые медиа сосредоточены на главном релизе года.

Выпускать крупные анонсы на одной неделе с GTA 6 — всё равно что ставить премьеру нового фильма в один уикенд с блокбастером вроде «Мстителей: Судный день». Ажиотаж вокруг проекта Rockstar неизбежно утихнет, и тогда Pocketpair обязательно вернётся с новостями о Palworld 1.1 и Palfarm, но ближайшие дни разработчики решили переждать.