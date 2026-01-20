Шутер Pandemic Express Zombie Escape навсегда отключат и уберут из магазинов

Издательство tinyBuild совместно со студией TALLBOYS приняло решение прекратить поддержку своего многопользовательского проекта. Игра Pandemic Express Zombie Escape в скором времени будет полностью отключена от серверов, а страницу с игрой удалят из цифровых магазинов. Таким образом, проект станет полностью недоступен для пользователей.

Релиз шутера состоялся в сентябре 2019 года. Геймплей строился вокруг идеи побега группы выживших людей от орды зомби, которыми управляли другие реальные игроки. Несмотря на веселую задумку, проект не смог удержать аудиторию и никогда не пользовался большой популярностью. Пиковый онлайн за все время существования игры не превысил даже 900 человек. Вскоре после релиза разработчики внедрили античит Easy Anti-Cheat, что создало технические трудности для запуска игры на некоторых системах, включая платформы на базе Linux.

Попытки спасти ситуацию предпринимались еще в январе 2020 года, когда игру перевели на бесплатную модель распространения. Однако даже переход на free-to-play не смог существенно повлиять на показатели активности или привлечь новую аудиторию.

Особенность технической реализации Pandemic Express Zombie Escape заключается в полной зависимости от официальных серверов, которые контролируются издателем. В игре отсутствует возможность создания локальных серверов самими пользователями. Это означает, что после отключения официальной поддержки проект исчезнет окончательно, повторив судьбу многих других сервисных игр, которые полагались исключительно на централизованную инфраструктуру.