Для неофициального ПК-порта Pandora's Tower вышло обновление 1.2 с поддержкой Steam Deck и читов

Разработчик под ником RecompPort опубликовал на GitHub версию 1.2 проекта pandora-tower-pc - неофициального нативного порта игры Pandora's Tower с консоли Wii на компьютеры под управлением Windows 10, Windows 11 и Linux. В основе сборки лежит статическая рекомпиляция оригинального исполняемого файла main.dol в код на языке C++ через инструмент wiikit, благодаря чему программа запускается на ПК нативно.

В версии 1.2 устранили рывки изображения при выборе частоты кадров, не кратной герцовке монитора, например при запуске игры в 120 FPS на экране с частотой 180 Гц. Теперь порт автоматически подбирает ближайший кратный показатель вроде 90 FPS для равномерной длительности каждого кадра, хотя владельцы мониторов с технологиями G-SYNC и FreeSync могут принудительно сохранить выбранную частоту через настройки игры. При нехватке производительности фреймрейт динамически снижается до следующего подходящего значения, к примеру с 60 до 30 кадров в секунду на дисплее 60 Гц, а затем возвращается обратно. Также компиляция новых шейдеров по умолчанию перенесена в фон без микропауз, а загруженные текстуры удерживаются в памяти 5 минут вместо прежних 30 секунд.

Для систем со скромным объемом видеопамяти в лаунчере появилась вкладка Performance, где собраны самые ресурсоемкие параметры и добавлена кнопка Apply light settings для быстрого снижения нагрузки в 1 клик. Туда же вынесли ограничитель максимального размера текстур из HD-паков до 2048, 1024 или 512 пикселей по стороне (по умолчанию 2048, а для слабых видеокарт предусмотрено значение 1024), что сокращает расход памяти и время загрузки в 4 раза без заметной разницы в разрешении 1080p. Дополнительно в настройках графики и меню паузы появился переключатель Bloom, отключающий свечение вокруг источников света ради более резкой картинки, хотя автор отмечает, что корректность освещения без этого эффекта проверена еще не во всех локациях.

В обновлении 1.2 также реализовали поддержку чит-кодов форматов Gecko и Action Replay в синтаксисе эмулятора Dolphin. Коды можно импортировать из Dolphin или прописать в отдельном файле в разделе Cheats, после чего каждый чит включается и отключается прямо во внутриигровом меню по клавише Esc. При этом особенности статической рекомпиляции накладывают ограничение на их работу. Модификаторы значений вроде здоровья, денег, предметов и таймеров функционируют штатно, а коды типа C2, изменяющие сам исполняемый код игры, в рекомпилированном порте невозможны и отображаются неактивными. Сама сборка не распространяет ни читы, ни какие-либо ресурсы оригинальной игры.

Отдельное внимание уделили портативной консоли Steam Deck, для которой подготовили скрипт install-steamdeck.sh. В режиме рабочего стола он собирает игру в изолированном контейнере с помощью встроенных в SteamOS инструментов Distrobox и Podman, не затрагивая системные файлы, а затем добавляет Pandora's Tower в библиотеку Steam с разрешением x2, частотой 60 FPS и вызовом меню комбинацией Start + View. Первичная компиляция на портативном ПК занимает от 10 до 20 минут и требует около 7 ГБ свободного места, при этом разработчик уточняет, что на реальном устройстве сборку еще не тестировали. На компьютерах с Windows 10, Windows 11 и Linux установка длится около 5 минут при наличии 6 ГБ на диске, однако на Windows пользователям придется обходить предупреждение SmartScreen с текстом Windows protected your PC, так как фанатский установщик не имеет цифровой подписи. Программа требует легальный образ диска в формате ISO для американского региона SX3EXJ, европейского SX3P01 или японского SX3J01, а дампы WBFS и RVZ нужно предварительно конвертировать через Dolphin.

Помимо нововведений свежего патча, порт предлагает внутреннее разрешение вплоть до x5, сглаживание FXAA, полноценный формат 16:9 без черных полос даже в заставках и переходах между сценами, интерполяцию кадров до 120 FPS и выше при сохранении оригинальной логики игры на уровне 30 FPS, 8 собственных достижений и лаунчер на 7 языках с пропуском экрана предупреждения о ремешке Wii Remote. Для управления подходят стандартные геймпады, связка мыши с клавиатурой, контроллеры с гироскопом вроде DualSense, DualShock 4, Switch Pro и Joy-Con, а также настоящий Wii Remote с модулем MotionPlus, хотя при игре с клавиатуры кнопки плюс, минус, 1, 2 и крестовина все еще отображают стандартные иконки консоли. На Linux в лаунчере не работает навигация с геймпада из-за привязки к XInput, поэтому настраивать параметры приходится мышью и клавиатурой, тогда как сама игра распознает контроллеры через SDL. Полностью без поддержки осталась только macOS, о причинах чего автор проекта подробно рассказал в документации:

Пока не поддерживается. Рендерер написан под OpenGL 4.5, а macOS останавливается на OpenGL 4.1 (Apple признала OpenGL устаревшим в пользу Metal), поэтому игра не запустится. Требуется портировать рендерер на OpenGL 4.1 или Metal.

- RecompPort, создатель порта

Обходным вариантом для владельцев компьютеров Mac на базе процессоров Intel остается запуск Windows через Boot Camp. Исходный код, скрипты сборки и оригинальные графические материалы самого порта распространяются под лицензией MIT, а проект остается полностью независимой фанатской разработкой без какой-либо связи с Nintendo, Ganbarion и XSEED Games.