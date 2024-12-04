Panelka позволит геймерам создать идеальную квартиру из 90-х - с ковром на стене и котом на диване

Совсем скоро у геймеров появится возможность окунуться в атмосферу квартиры из 90-х — инди-студия MonsterAttack представила симулятор обустройства постсоветского жилья Panelka.

В игре можно будет почувствовать себя настоящим дизайнером интерьера из прошлого. Разработчики подготовили несколько типовых планировок квартир, которые игроки смогут украсить на свой вкус: от выбора обоев и линолеума до расстановки мебели и размещения любимых безделушек того времени. При этом создатели особенно постарались с деталями — в Panelka даже можно будет нарядить новогоднюю ёлку или запустить пушистого питомца исследовать новый интерьер.

А для тех, кто хочет воссоздать типичную детскую комнату тех лет, предусмотрели всё необходимое: от маленького телевизора до культовой приставки Dendy. Да и про гараж не забыли — его тоже можно будет обустроить по своему усмотрению.

Ведущий разработчик обещает, что поиграть в этот симулятор получится «в ближайшее время» — страница игры уже появилась в Steam.