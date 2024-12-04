Panelka позволит геймерам создать идеальную квартиру из 90-х - с ковром на стене и котом на диване

Совсем скоро у геймеров появится возможность окунуться в атмосферу квартиры из 90-х — инди-студия MonsterAttack представила симулятор обустройства постсоветского жилья Panelka.
В игре можно будет почувствовать себя настоящим дизайнером интерьера из прошлого. Разработчики подготовили несколько типовых планировок квартир, которые игроки смогут украсить на свой вкус: от выбора обоев и линолеума до расстановки мебели и размещения любимых безделушек того времени. При этом создатели особенно постарались с деталями — в Panelka даже можно будет нарядить новогоднюю ёлку или запустить пушистого питомца исследовать новый интерьер.
А для тех, кто хочет воссоздать типичную детскую комнату тех лет, предусмотрели всё необходимое: от маленького телевизора до культовой приставки Dendy. Да и про гараж не забыли — его тоже можно будет обустроить по своему усмотрению.
Ведущий разработчик обещает, что поиграть в этот симулятор получится «в ближайшее время» — страница игры уже появилась в Steam.
Тут из 90-х только микроволновка, а так типичная мебель из конца 70-х, начала 80-х (где такой гарнитур кухонный в 90-е можно было купить?)
Такое впечатление, будто некоторые комментаторы родились прямиком во дворцах, и даже не слышали, что и сейчас, миллионы народу по всему бывшему Союзу, жили и живут именно в таких конурках. А кое где и коммуналки уцелели... Я обязательно куплю этот гамес! Сам и в такой жил, и в коммуналке жил. Буду восстанавливать по памяти.
И все? А геймплей?
Люди которые съехали с подобной хаты наоборот хотят забыть о ней как о галимом сне.А тут на тебе симулятор вернись в прошлое и построй конуру в которой жил.Конченый симулятор !
Ненавижу ковры на стенах.
Tiny Glade я могу понять.
Но ЭТО?!
Ну что за хайп на 90-е, это же трешняк. Типа я щас забабахаю свою старую двушку , в которой я спивался от рэкетиров! Ну бред полнейший .....
зумерок с веществом в виде жевачки вместо мозгов. Не нравится, не ешь.
слова пацана обсмотрелись. такова обрыдла даже среди школьников сейчас полно.
Народ, по поводу "какого хрена делать игру про 90-е, Я там жил, это треш.
Детям 90-х нравится читать, или лушать про условные 50-70 года. Или про еще более позднее время, а для людей, которые жили в те времена это возможно тоже трешем было.
Так и нынешним подросткам (или еще младше) может быть интересно поиграть в 90-е. Романтизируя это и все такое. А потом их детям будет нравится играть в 2022, когда был ковид, и пытаться создать лекарство или построить бункер, где спасет людей. Хотя мы все знаем, что это было нифига не веселое время, и многие что-то или кого-то потеряли.