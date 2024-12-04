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Panelka 2026 г.
Симулятор, Инди, Строительство
5 3 оценки

Panelka позволит геймерам создать идеальную квартиру из 90-х - с ковром на стене и котом на диване

Lunersun
Новости

Совсем скоро у геймеров появится возможность окунуться в атмосферу квартиры из 90-х — инди-студия MonsterAttack представила симулятор обустройства постсоветского жилья Panelka.

В игре можно будет почувствовать себя настоящим дизайнером интерьера из прошлого. Разработчики подготовили несколько типовых планировок квартир, которые игроки смогут украсить на свой вкус: от выбора обоев и линолеума до расстановки мебели и размещения любимых безделушек того времени. При этом создатели особенно постарались с деталями — в Panelka даже можно будет нарядить новогоднюю ёлку или запустить пушистого питомца исследовать новый интерьер.

А для тех, кто хочет воссоздать типичную детскую комнату тех лет, предусмотрели всё необходимое: от маленького телевизора до культовой приставки Dendy. Да и про гараж не забыли — его тоже можно будет обустроить по своему усмотрению.

Ведущий разработчик обещает, что поиграть в этот симулятор получится «в ближайшее время» — страница игры уже появилась в Steam.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Генерал Анатолий

Тут из 90-х только микроволновка, а так типичная мебель из конца 70-х, начала 80-х (где такой гарнитур кухонный в 90-е можно было купить?)

2
illund

Такое впечатление, будто некоторые комментаторы родились прямиком во дворцах, и даже не слышали, что и сейчас, миллионы народу по всему бывшему Союзу, жили и живут именно в таких конурках. А кое где и коммуналки уцелели... Я обязательно куплю этот гамес! Сам и в такой жил, и в коммуналке жил. Буду восстанавливать по памяти.

2
Sheffskiy

И все? А геймплей?

1
B e s i k

Люди которые съехали с подобной хаты наоборот хотят забыть о ней как о галимом сне.А тут на тебе симулятор вернись в прошлое и построй конуру в которой жил.Конченый симулятор !

0
Tiger Goose

Ненавижу ковры на стенах.

0
Бенедикт Вольфрамович

Tiny Glade я могу понять.

Но ЭТО?!

0
Гремлин666

Ну что за хайп на 90-е, это же трешняк. Типа я щас забабахаю свою старую двушку , в которой я спивался от рэкетиров! Ну бред полнейший .....

-1
sam_trevor

зумерок с веществом в виде жевачки вместо мозгов. Не нравится, не ешь.

0
OPen man

слова пацана обсмотрелись. такова обрыдла даже среди школьников сейчас полно.

0
Beckinsale

Народ, по поводу "какого хрена делать игру про 90-е, Я там жил, это треш.

Детям 90-х нравится читать, или лушать про условные 50-70 года. Или про еще более позднее время, а для людей, которые жили в те времена это возможно тоже трешем было.

Так и нынешним подросткам (или еще младше) может быть интересно поиграть в 90-е. Романтизируя это и все такое. А потом их детям будет нравится играть в 2022, когда был ковид, и пытаться создать лекарство или построить бункер, где спасет людей. Хотя мы все знаем, что это было нифига не веселое время, и многие что-то или кого-то потеряли.

-1