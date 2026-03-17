Духовный наследник Mirror's Edge - PANLINE выйдет на PC с открытым миром и курьерскими миссиями

Фанаты Mirror's Edge давно ждут чего-то свежего после забвения франшизы. Сиквел 2016 года, Mirror's Edge Catalyst, растерял уникальный шарм оригинала, и серия фактически оказалась в анабиозе. Независимая студия Viridian Matters решила заполнить эту пустоту и начала работу над духовным наследником под названием PANLINE.

Игроки возьмут под контроль Хоуп Корнерс — девушку, вступившую в сеть независимых курьеров. Днём Хоуп выполняет заказы в футуристическом городе, а ночью готовится к следующим вылазкам. PANLINE предложит свободно исследуемый открытый мир с возможностью прокачки инвентаря, улучшения снаряжения и открытия новых районов по мере прохождения.

Разработчики намеренно избегают прямых упоминаний Mirror's Edge, чтобы не привлечь внимание юристов Electronic Arts, но визуальное и геймплейное сходство очевидно: динамичное паркурное передвижение, прыжки между крышами и использование городской инфраструктуры для преодоления препятствий.

Ранний доступ PANLINE стартует на Steam в 2026 году. На старте будут доступны базовые механики передвижения, курьерские задания, несколько районов для исследования и система улучшений. Сюжетная кампания появится позже, а разработка проекта продолжится в течение 1–3 лет, с учётом отзывов игроков.

Проект уже можно добавить в список желаемого на Steam, а первые скриншоты и видео демонстрируют, что PANLINE готов вернуть дух паркура и исследовать городской ландшафт так, как это делала оригинальная Mirror's Edge.