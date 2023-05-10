На ПК вышла расслабляющая градостроительная головоломка Pan'orama, которая получает восторженные отзывы ©

Независимая студия разработчиков Chicken Launcher, при поддержке издательской компании Awaken Realms, выпустила крайне миловидную игру под названием Pan'orama. Проект объединяет в себе сразу несколько жанров, среди которых есть градостроительство и головоломка, но при этом обещает расслабляющий игровой процесс.

Вот чем можно заняться в игре:

Расслабиться и отдохнуть, создавая прекрасные миры из шестиугольных плиток

Строить сооружения с уникальными способностями

Создавайте уникальные биомы, размещая плитки одного типа рядом друг с другом

Получать очки за креативное строительство и соревноваться рейтингом с другими игроками

Дать волю воображению в творческом режиме с помощью различных инструментов

Взаимодействовать с милыми животными.

Pan'orama доступна для покупки со скидкой в 20%, что обойдется вам в 416 рублей. И хотя в игре не заявлена поддержка русского языка, она получает восторженные отзывы от игроков. В Steam рейтинг проекта составляет 89% положительных обзоров от пользователей. Геймеры хвалят, как элементы головоломки, так и градостроительные возможности игры. По их словам, Pan'orama является "очень легкой" для освоения и при этом скрывает в себя массу интересных возможностей, которые оценят не только фанаты жанра.