На ПК вышла расслабляющая градостроительная головоломка Pan'orama, которая получает восторженные отзывы

Независимая студия разработчиков Chicken Launcher, при поддержке издательской компании Awaken Realms, выпустила крайне миловидную игру под названием Pan'orama. Проект объединяет в себе сразу несколько жанров, среди которых есть градостроительство и головоломка, но при этом обещает расслабляющий игровой процесс.
Вот чем можно заняться в игре:
- Расслабиться и отдохнуть, создавая прекрасные миры из шестиугольных плиток
- Строить сооружения с уникальными способностями
- Создавайте уникальные биомы, размещая плитки одного типа рядом друг с другом
- Получать очки за креативное строительство и соревноваться рейтингом с другими игроками
- Дать волю воображению в творческом режиме с помощью различных инструментов
- Взаимодействовать с милыми животными.
Pan'orama доступна для покупки со скидкой в 20%, что обойдется вам в 416 рублей. И хотя в игре не заявлена поддержка русского языка, она получает восторженные отзывы от игроков. В Steam рейтинг проекта составляет 89% положительных обзоров от пользователей. Геймеры хвалят, как элементы головоломки, так и градостроительные возможности игры. По их словам, Pan'orama является "очень легкой" для освоения и при этом скрывает в себя массу интересных возможностей, которые оценят не только фанаты жанра.