Движок Unity стал источником технических проблем в MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen

Студия Visionary Realms заявила, что причиной падения частоты кадров, сбоев и общей нестабильной работы в MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen является утечка ресурсов. В своем сообщении на Discord команда разработчиков поделилась техническими деталями, указав, что проблема связана непосредственно с движком Unity.

Поскольку источник неполадок находится на стороне движка, его полное устранение потребует обновления от Unity. Visionary Realms планирует провести тщательное тестирование будущего патча, чтобы убедиться в отсутствии новых ошибок перед его выпуском для игроков.

Представители студии отмечают, что влияние утечки ресурсов может варьироваться в зависимости от системы пользователя и чаще проявляется во время длительных игровых сессий. В качестве временного решения игрокам рекомендуется снизить разрешение экрана, отключить эффекты частиц и перезапускать клиент перед масштабными сражениями. Это позволит начать новую сессию с незанятыми ресурсами.