MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen выходит в ранний доступ 13 декабря

Visionary Realms объявила, что Pantheon: Rise of the Fallen выйдет в ранний доступ 13 декабря.

Pantheon: Rise of the Fallen - это MMORPG, которая начала свой путь с кикстартера в 2014 году под руководством создателя Everquest Брэда Маккуэйда. Хотя первоначальная кампания не достигла цели финансирования в $800 000, команда разработчиков открыла собственную страницу в поисках внешнего финансирования. Разработка игры продолжалась на протяжении десяти лет, даже после смерти Маккуэйда в 2019 году.

Хотя в разрабатываемую MMORPG уже могли играть те, кто внес в нее свой вклад, выход в раннем доступе знаменует собой первый публичный релиз для покупки. Visionary Realms выпустила информационную таблицу с информацией о запуске, а более подробные сведения появятся позже.