Боевые трусики снова в деле: улучшенная версия Panty Party выйдет на PS5 и PS4

Японская игра про ожившие трусики Panty Party возвращается в улучшенной версии. Издатель COSEN с разработчиком Animu Game анонсировали Panty Party Perfect (название для западного рынка могут ещё поменять) на PlayStation 5 и PlayStation 4.

Выйдет игра ещё не скоро — 9 октября, но зато сразу по всему миру. Также есть хорошая новость для русскоязычных игроков — будет локализация на русском. А в Японии, где такая странная тематика любима народом, игра выйдет на PS5 как в цифровом магазине, так и на дисках. Причём можно будет взять как обычное издание, так и ограниченный тираж для фанатов. А вот версия для PS4 будет только цифровой.

Если вы вдруг не в курсе, что это вообще такое — оригинальная Panty Party появилась на компьютерах ещё в 2017 году, а потом добралась до Nintendo Switch в 2019-м. По сюжету вы играете за Воинов Любви, которые превратились в женские трусики и теперь должны сражаться с другими трусиками, чтобы спасти человечество от каких-то злых сил.