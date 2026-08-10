На ПК вышла обновленная демоверсия ремейка Panzer Dragoon Zwei

Разработчики из MegaPixel Studio и Storm Trident совместно с издателем Forever Entertainment выпустили обновленную демоверсию рельсового шутера Panzer Dragoon Zwei: Remake на площадке Steam. Релиз свежей сборки состоялся 10 августа. Авторы существенно переработали ознакомительную версию на основе отзывов игроков, которые тестировали проект во время прошлых показов.

Как отметили представители компании Forever Entertainment, команда внимательно изучила прошлый фидбек и внесла множество улучшений в игровой процесс, графическое исполнение, анимации и звуковое сопровождение. В обновленной версии улучшили управление персонажем, видимость прицела и траектории движения на уровнях, а также скорректировали поведение, точность и тайминги атак противников. Дополнительно создатели обновили модели дракона, окружения и врагов, переработали арену и фазы боя с боссом, а также добавили новые спецэффекты для снарядов, взрывов и активации режима Berserk.

Первая пробная версия ремейка появилась в сервисе Steam 23 февраля 2026 года в рамках фестиваля Steam Next Fest. Первоначальный релиз выявил немало проблем, из-за чего обзоры пользователей оказались смешанными и удерживали рейтинг на уровне около 57% положительных отзывов из 90 рецензий. Геймеры активно критиковали задержку захвата целей, графические баги, сбои в работе турелей босса и дисбаланс звуковой дорожки, что заставило авторов оперативно выпустить 3 патча за несколько дней.

Сам проект Panzer Dragoon Zwei: Remake представляет собой обновленную версию классического шутера, сюжет которого разворачивается за 20 лет до событий первой части серии. Игрокам отводится роль наездника по имени Жан Жак Лунди, который сражается верхом на драконе по кличке Лаги. Геймплей предлагает классическую механику рельсового шутера с развитием форм дракона в зависимости от стиля прохождения, разветвленными маршрутами на локациях, режимом Pandora's Box с бонусными опциями после прохождения и обновленным саундтреком от композитора Saori Kobayashi.

Полноценная премьера ремейка запланирована для сервиса Steam на платформе PC, а также для консолей PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Игра не имеет поддержки русского языка даже в формате интерфейса или субтитров. Для запуска обновленной демоверсии потребуется 14 ГБ свободного места на диске, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GTX 970, а в рекомендованных требованиях указаны 16 ГБ оперативной памяти и графический адаптер NVIDIA GTX 1660 Super.