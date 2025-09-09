Panzer Dragoon 2 Zwei: Remake выйдет на PS5, Xbox, Switch и PC - первые детали и скриншоты

Panzer Dragoon II Zwei: Remake официально подтверждён для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и PC через Steam и GOG по цене $24,99. Дата релиза пока не объявлена, но впервые поиграть в ремейк можно будет на стенде Rainy Frog на Tokyo Game Show 2025, которая пройдёт с 25 по 28 сентября в Makuhari Messe в Чибе, Япония.

Ремейк переносит игроков в легендарный мир шутеров на рельсах: древние руины, имперская власть и таинственные существа формируют судьбу континента. Игроки берут на себя роль Жана Жака Лунди, молодого всадника, который вместе с драконом Лаги отправляется в опасное путешествие, полное сражений, открытий и тайн древних цивилизаций.

Геймплей сохраняет классическую механику серии: динамичные сражения с использованием оружия Лунди и лазеров Лаги, а атака «Берсерк» помогает справляться даже с самыми сложными противниками.

Ключевые особенности ремейка: приквел событий первой игры, эволюция Лаги в зависимости от стиля игрока, разветвлённые маршруты уровней, эпические бои с боссами, возможность высвободить разрушительную силу, открывая «Ящик Пандоры» с новыми опциями после кампании.

Ремастер предложит переработанную музыку Саори Кобаяши, улучшенную графику, верную оригинальному стилю, а также две схемы управления: классическую и современную.

Panzer Dragoon II Zwei: Remake обещает стать идеальным сочетанием ностальгии и современных технологий, предоставляя фанатам шанс вновь пережить культовую историю всадника и его дракона. На Tokyo Game Show 2025 посетители смогут оценить обновлённый визуальный стиль и динамичный геймплей ремейка.