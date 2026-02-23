Panzer Dragoon Zwei: Remake получила демо в Steam - опробовать можно уже сейчас

Демо-версия Panzer DragoonZwei: Remake стала доступна на PC в Steam в рамках Steam Next Fest: February 2026 Edition. Об этом сообщили издатель Forever Entertainment и студии MegaPixel Studio и Storm Trident.

Ремейк обновляет вторую часть культовой серии рельсовых шутеров, перенося игроков в мрачный мир древних руин и имперских конфликтов. Главный герой, Жан Жак Лунди, отправляется в путешествие вместе с драконом Лаги. Игроков ждут динамичные сражения с использованием оружия наездника и лазеров дракона, а также мощная атака «Берсерк», способная переломить ход боя.

Игра выйдет на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, а также на PC через Steam и GOG по цене $24,99. Дата релиза пока не раскрывается.