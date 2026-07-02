Panzer Knights: Commander's Edition выйдет на консолях 13 августа - "окончательная" версия получит весь бонусный контент

Издатель PQube и студия Joy Brick объявили дату выхода Panzer Knights: Commander’s Edition. Расширенная версия вдохновленный аниме танкового симулятора станет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series уже 13 августа. Владельцы PlayStation 5 также смогут приобрести игру на физическом носителе.

Изначально Panzer Knights дебютировала в раннем доступе Steam в октябре 2020 года, а полноценный релиз состоялся в мае 2021-го. Теперь разработчики выпускают «окончательное» издание, объединяющее базовую игру и три набора дополнительного контента.

Игрокам предстоит возглавить немецкий танковый взвод и принять участие в сражениях Второй мировой войны, включая кампании от Битвы за Францию до операции «Барбаросса». Геймплей сочетает динамичные бои от третьего лица с элементами тактики: необходимо выбирать тип боеприпасов, использовать дымовые завесы, вызывать авиационную поддержку и грамотно управлять своим подразделением.

Между миссиями можно развивать экипаж, состоящий из тридцати бойцов с уникальными навыками, а также пополнять гараж новыми машинами. В игре представлены как классические немецкие танки вроде Panzer III и Tiger I, так и бонусная техника, включая M4-748 Sherman, M26 Pershing, Churchill VII, Valentine XI, Elefant и сверхтяжёлый Panzer VIII Maus.

Кроме сюжетной кампании, Commander’s Edition предложит бонусные задания и настраиваемый режим стычек. Вместе с анонсом даты релиза разработчики также опубликовали новый трейлер, демонстрирующий основные особенности игрового процесса.