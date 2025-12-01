В следующем году дебютирует Panzer Strike, военная RTS, вдохновленная первыми частями серий Blitzkrieg и Sudden Strike

Поклонники военных стратегий, основанных на событиях Второй мировой войны, в последнее время не имеют особых поводов для жалоб. Однако есть одна группа, которая остается неудовлетворенной – это любители изометрических RTS такого типа, как Blitzkrieg 1 или первые две части серии Sudden Strike. Однако голод этих игроков может быть вскоре удовлетворен. Студия ISAK Team работает над игрой Panzer Strike.
В Steam только что начались тесты. К сожалению, они не являются открытыми. Однако, если вы хотите принять в них участие, перейдите на страницу игры и запросите доступ. Авторы будут систематически допускать к тестированию новые группы игроков.
Авторы прямо заявляют, что берут за образец военные стратегии начала нулевых. Игроки смогут управлять как немецкой, так и советской армией. Авторы обещают разветвленные стратегические и тактические механики, а также более 40 типов военной техники.
Создатели хотят сделать большой акцент на реализме, чему будут способствовать тщательно разработанные механики повреждений и брони. Дополнительным достоинством должны стать нелинейные миссии. Всем этим мы сможем наслаждаться в одиночном или многопользовательском режиме.
В смысле вдохновлённой? Это буквально 1 в 1 РВГ. Больше на ремастер помахивает.
Тогда опять будет рулить арта.
Все никак этот трупик не могут оставить в покое. Сколько они уже его насиловали выпуском всяких самостоятельных и не очень дополнений как к Blitzkrieg и Sudden Strike. Ведь, по сути, эти две игры были практически близнецами.
Ееее... Ждём.. игра не для кого попало
натянули поверх бесплатные ассеты из магазина движка и выдают этот мыльный стыд за тактику. Физика уровня флеш игр из 2007 года, танки ездят как утюги по маслу, а разрушаемость прикрутили чтобы лагало даже на топовом железе. Выглядит как дешевый скам для фарма карточек, который стыдно запускать даже бесплатно.