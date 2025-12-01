В следующем году дебютирует Panzer Strike, военная RTS, вдохновленная первыми частями серий Blitzkrieg и Sudden Strike

Поклонники военных стратегий, основанных на событиях Второй мировой войны, в последнее время не имеют особых поводов для жалоб. Однако есть одна группа, которая остается неудовлетворенной – это любители изометрических RTS такого типа, как Blitzkrieg 1 или первые две части серии Sudden Strike. Однако голод этих игроков может быть вскоре удовлетворен. Студия ISAK Team работает над игрой Panzer Strike.

В Steam только что начались тесты. К сожалению, они не являются открытыми. Однако, если вы хотите принять в них участие, перейдите на страницу игры и запросите доступ. Авторы будут систематически допускать к тестированию новые группы игроков.

Авторы прямо заявляют, что берут за образец военные стратегии начала нулевых. Игроки смогут управлять как немецкой, так и советской армией. Авторы обещают разветвленные стратегические и тактические механики, а также более 40 типов военной техники.

Создатели хотят сделать большой акцент на реализме, чему будут способствовать тщательно разработанные механики повреждений и брони. Дополнительным достоинством должны стать нелинейные миссии. Всем этим мы сможем наслаждаться в одиночном или многопользовательском режиме.