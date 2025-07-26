Pao Pao получила масштабное обновление демо-версии в Steam - теперь с фермерством, улучшенным интерфейсом и лодками

Студия ArtDock выпустила крупное обновление демо-версии своей игры Pao Pao — атмосферного приключения про забавных животных, которое сочетает элементы исследования, симулятора жизни и сюжетного квеста. Проект уже успел получить награду на Nordic Game 2025, и теперь его демоверсия в Steam стала еще богаче и глубже.
Обновление добавляет множество нововведений:
- Новую систему инвентаря и коллекций;
- Улучшенные интерфейс и логику журнала заданий;
- Руководство по игре, облегчающее первые шаги;
- Обновленные визуальные эффекты и систему погоды;
- Полноценную систему земледелия.
а также индивидуальные лодки для каждого игрока в режиме кооператива.
Pao Pao — это добрый и красочный приключенческий мир, где игроку предстоит взять на себя роль пушистого владельца небольшого ресторана на островном архипелаге. В игре сочетаются сюжетные задания, неспешное исследование, сбор ресурсов, взаимодействие с жителями, фермерство и кооперативное прохождение. Одно из ключевых отличий проекта — его акцент на расслабляющем геймплее, визуальной выразительности и живом мире, полном мелких, но цепляющих деталей.
Игроки могут путешествовать между островами, заводить друзей среди местных зверушек, обустраивать собственный уголок и постепенно раскрывать тайны окружающего мира.
Если вам по душе игры вроде Animal Crossing, Stardew Valley или Spiritfarer, обязательно загляните на страницу Pao Pao в Steam и попробуйте демо. Даже если вы уже знакомы с игрой — сейчас отличный повод взглянуть на неё заново.
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Я играл в их демку. Там такой крутой кабан и на маяке очень неожиданный сюжет. Очень круто. Жду релиз🐗🐔🐘🐮🐏
Очень жду релиз) играла в демку с друзьями - классная игра, где у тебя есть свой ресторан, куча сайд квестов и желание убежать от налогов. Можно помогать сомнительным личностям, заниматься огородом, ходить на рыбалку, бегать на рынок, в общем получится такой cozy-симулятор снг жизни
Кул, добавил в вишлист. Открытый город топчик 🔥
Реально круто и смешно. Играл в первую демку, уже давно завишлистил. Будем ждать
Посмотрим, что там за Пао такой ))
демка выглядит в целом круто