Pao Pao получила масштабное обновление демо-версии в Steam - теперь с фермерством, улучшенным интерфейсом и лодками

Студия ArtDock выпустила крупное обновление демо-версии своей игры Pao Pao — атмосферного приключения про забавных животных, которое сочетает элементы исследования, симулятора жизни и сюжетного квеста. Проект уже успел получить награду на Nordic Game 2025, и теперь его демоверсия в Steam стала еще богаче и глубже.

Обновление добавляет множество нововведений:

Новую систему инвентаря и коллекций;

Улучшенные интерфейс и логику журнала заданий;

Руководство по игре, облегчающее первые шаги;

Обновленные визуальные эффекты и систему погоды;

Полноценную систему земледелия.

а также индивидуальные лодки для каждого игрока в режиме кооператива.

Pao Pao — это добрый и красочный приключенческий мир, где игроку предстоит взять на себя роль пушистого владельца небольшого ресторана на островном архипелаге. В игре сочетаются сюжетные задания, неспешное исследование, сбор ресурсов, взаимодействие с жителями, фермерство и кооперативное прохождение. Одно из ключевых отличий проекта — его акцент на расслабляющем геймплее, визуальной выразительности и живом мире, полном мелких, но цепляющих деталей.

Игроки могут путешествовать между островами, заводить друзей среди местных зверушек, обустраивать собственный уголок и постепенно раскрывать тайны окружающего мира.

Если вам по душе игры вроде Animal Crossing, Stardew Valley или Spiritfarer, обязательно загляните на страницу Pao Pao в Steam и попробуйте демо. Даже если вы уже знакомы с игрой — сейчас отличный повод взглянуть на неё заново.

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