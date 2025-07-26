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Pao Pao 4-й квартал 2025 г.
Другой симулятор, Вид сверху, Кооператив
8.7 6 оценок

Pao Pao получила масштабное обновление демо-версии в Steam - теперь с фермерством, улучшенным интерфейсом и лодками

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Студия ArtDock выпустила крупное обновление демо-версии своей игры Pao Pao — атмосферного приключения про забавных животных, которое сочетает элементы исследования, симулятора жизни и сюжетного квеста. Проект уже успел получить награду на Nordic Game 2025, и теперь его демоверсия в Steam стала еще богаче и глубже.

Обновление добавляет множество нововведений:

  • Новую систему инвентаря и коллекций;
  • Улучшенные интерфейс и логику журнала заданий;
  • Руководство по игре, облегчающее первые шаги;
  • Обновленные визуальные эффекты и систему погоды;
  • Полноценную систему земледелия.

а также индивидуальные лодки для каждого игрока в режиме кооператива.

Pao Pao — это добрый и красочный приключенческий мир, где игроку предстоит взять на себя роль пушистого владельца небольшого ресторана на островном архипелаге. В игре сочетаются сюжетные задания, неспешное исследование, сбор ресурсов, взаимодействие с жителями, фермерство и кооперативное прохождение. Одно из ключевых отличий проекта — его акцент на расслабляющем геймплее, визуальной выразительности и живом мире, полном мелких, но цепляющих деталей.

Игроки могут путешествовать между островами, заводить друзей среди местных зверушек, обустраивать собственный уголок и постепенно раскрывать тайны окружающего мира.

Если вам по душе игры вроде Animal Crossing, Stardew Valley или Spiritfarer, обязательно загляните на страницу Pao Pao в Steam и попробуйте демо. Даже если вы уже знакомы с игрой — сейчас отличный повод взглянуть на неё заново.

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31
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Andrew Masalski

Я играл в их демку. Там такой крутой кабан и на маяке очень неожиданный сюжет. Очень круто. Жду релиз🐗🐔🐘🐮🐏

6
Polina Che

Очень жду релиз) играла в демку с друзьями - классная игра, где у тебя есть свой ресторан, куча сайд квестов и желание убежать от налогов. Можно помогать сомнительным личностям, заниматься огородом, ходить на рыбалку, бегать на рынок, в общем получится такой cozy-симулятор снг жизни

6
ViscousAlcyone

Кул, добавил в вишлист. Открытый город топчик 🔥

4
barabulka11

Реально круто и смешно. Играл в первую демку, уже давно завишлистил. Будем ждать

3
Dimitr Gibinski

Посмотрим, что там за Пао такой ))

2
DarMatroskina

демка выглядит в целом круто