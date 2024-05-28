Paper Mario: The Thousand-Year Door возглавила британский розничный чарт продаж

Компания GfK опубликовала рейтинг самых успешных игр на физических носителях в Великобритании за последнюю неделю. Топ-10 выглядит следующим образом:

Paper Mario: The Thousand-Year Door Hogwarts Legacy EA Sports FC 24 Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Bros. Wonder Mortal Kombat 11 Ultimate Minecraft (Switch) LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Football Manager 2024

Помимо Paper Mario: The Thousand-Year Door, которая вышла 23 мая, в десятку самых продаваемых игр в Великобритании вошли известные имена, которые часто возвращаются в чарты.

Например, это вечнозеленые Mario Kart 8 Deluxe и Minecraft, а также ежегодная спортивная игра Electronic Arts про футбол. Не отстают и такие крупные игры, как Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy и LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Даже Super Mario Bros. Wonder, новейший 2D-платформер, посвященный водопроводчику от Nintendo, продолжает оставаться в топ-10, доказывая, что у него есть все задатки, чтобы продолжать продаваться даже спустя столько месяцев. Конечно, для игр Nintendo это не является чем-то необычным.

За пределами рейтинга, на одиннадцатой позиции, находится консольная версия ремейка System Shock. Понятно, что эти цифры неполные, так как не включают цифровые, но они дают представление о том, каков средний уровень интереса одного из самых крупных игровых рынков Европы на данный момент.