В трейлере Paper Mario: The Thousand-Year Door подчеркивают теплый прием ремейка

Считающаяся одной из лучших игр в звездной библиотеке GameCube, Paper Mario: The Thousand-Year Door - это игра, которую фанаты давно просили возродить, и теперь, когда ее переделали для Nintendo Switch, она, что вполне предсказуемо, получила почти единодушную похвалу как от критиков, так и от игроков. Чтобы подчеркнуть первое, Nintendo выпустила трейлер с похвалой для недавно вышедшей ролевой игры.

Paper Mario: The Thousand-Year Door для Switch является точным воссозданием оригинальной игры для GameCube, однако в нее внесены различные изменения и дополнения, включая графические обновления, некоторые изменения в сценарии, ряд новых функций качества жизни и даже новые бои с боссами, среди прочего.

Paper Mario: Thousand-Year Door получила признание критиков, что отразилось и на ее продажах: ремейк возглавил чарты продаж как в Японии, так и в Великобритании в первую же неделю продаж.