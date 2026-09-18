Успей забрать: пролог бумер-шутера с карандашом вместо оружия PAPERHEAD EP.0 удалят из Steam через неделю

Российский разработчик представил PAPERHEAD — бумер-шутер с быстрым передвижением и хардкорным саундтреком. Главная особенность игры — использование карандаша в качестве оружия. Сюжет разворачивается в секретной исследовательской лаборатории, где игроку предстоит выяснить, что пошло не так и почему картонные люди начали кровоточить.

24 сентября страница бесплатного пролога PAPERHEAD EP.0 в Steam будет закрыта. Забрать пролог на свой аккаунт больше нельзя. Тем, кто хочет ознакомиться с игрой до релиза, стоит поторопиться.

Пока подробности о полной версии и дате её выхода не раскрываются. Следите за обновлениями.