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Paperhead 09.10.2026
Экшен, Шутер, Ужасы, Инди, От первого лица
7 7 оценок

Успей забрать: пролог бумер-шутера с карандашом вместо оружия PAPERHEAD EP.0 удалят из Steam через неделю

KoRnEr KoRnEr

Российский разработчик представил PAPERHEAD — бумер-шутер с быстрым передвижением и хардкорным саундтреком. Главная особенность игры — использование карандаша в качестве оружия. Сюжет разворачивается в секретной исследовательской лаборатории, где игроку предстоит выяснить, что пошло не так и почему картонные люди начали кровоточить.

24 сентября страница бесплатного пролога PAPERHEAD EP.0 в Steam будет закрыта. Забрать пролог на свой аккаунт больше нельзя. Тем, кто хочет ознакомиться с игрой до релиза, стоит поторопиться.

Пока подробности о полной версии и дате её выхода не раскрываются. Следите за обновлениями.

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ПК 1 Трейлеры 1 Скриншоты 1 Раздачи и скидки 1
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Selfless Zhi

бумер в смысле старый или в смысле бмв?

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