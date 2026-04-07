Создатель Papers, Please больше не хочет делиться подробностями своих проектов на ранних этапах разработки

Независимый разработчик Лукас Поуп, известный по играм Papers, Please и Return of the Obra Dinn, заявил, что больше не хочет делиться подробностями своих проектов на ранних этапах разработки. По его словам, индустрия изменилась, и прежняя открытость теперь может сыграть против авторов.
В интервью разработчик признался, что опасается утечек идей и их возможного копирования, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта. Это не строгая позиция, но, как отметил Поуп, он чувствует себя гораздо менее комфортно, рассказывая о работе заранее.
Кроме того, автор допускает, что после двух успешных проектов не хочет «испытывать удачу» — следующий релиз может не оправдать ожиданий. После выхода Return of the Obra Dinn он представил экспериментальную игру Mars After Midnight, однако его новый проект до сих пор остаётся в тайне.
Похоже, Поуп делает ставку на проверенный подход: меньше слов — больше сюрпризов к моменту релиза.
А кто это? )))
То есть ничего не изменится?!
Потому что не припоминаю, чтобы он раньше чем-то делился. У "Mars After Midnight" даже страницы нет на ПГ, и знают о ней полтора землекопа, после "Obra Dinn" вообще прошло 8 лет. Пусть держит в курсе.