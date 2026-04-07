ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Papers, Please 07.08.2013
8.6 540 оценок

Создатель Papers, Please больше не хочет делиться подробностями своих проектов на ранних этапах разработки

butcher69

Независимый разработчик Лукас Поуп, известный по играм Papers, Please и Return of the Obra Dinn, заявил, что больше не хочет делиться подробностями своих проектов на ранних этапах разработки. По его словам, индустрия изменилась, и прежняя открытость теперь может сыграть против авторов.

В интервью разработчик признался, что опасается утечек идей и их возможного копирования, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта. Это не строгая позиция, но, как отметил Поуп, он чувствует себя гораздо менее комфортно, рассказывая о работе заранее.

Кроме того, автор допускает, что после двух успешных проектов не хочет «испытывать удачу» — следующий релиз может не оправдать ожиданий. После выхода Return of the Obra Dinn он представил экспериментальную игру Mars After Midnight, однако его новый проект до сих пор остаётся в тайне.

Похоже, Поуп делает ставку на проверенный подход: меньше слов — больше сюрпризов к моменту релиза.

4
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
askazanov

А кто это? )))

2
maximus388

То есть ничего не изменится?!
Потому что не припоминаю, чтобы он раньше чем-то делился. У "Mars After Midnight" даже страницы нет на ПГ, и знают о ней полтора землекопа, после "Obra Dinn" вообще прошло 8 лет. Пусть держит в курсе.