Создатель Papers, Please больше не хочет делиться подробностями своих проектов на ранних этапах разработки

Независимый разработчик Лукас Поуп, известный по играм Papers, Please и Return of the Obra Dinn, заявил, что больше не хочет делиться подробностями своих проектов на ранних этапах разработки. По его словам, индустрия изменилась, и прежняя открытость теперь может сыграть против авторов.

В интервью разработчик признался, что опасается утечек идей и их возможного копирования, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта. Это не строгая позиция, но, как отметил Поуп, он чувствует себя гораздо менее комфортно, рассказывая о работе заранее.

Кроме того, автор допускает, что после двух успешных проектов не хочет «испытывать удачу» — следующий релиз может не оправдать ожиданий. После выхода Return of the Obra Dinn он представил экспериментальную игру Mars After Midnight, однако его новый проект до сих пор остаётся в тайне.

Похоже, Поуп делает ставку на проверенный подход: меньше слов — больше сюрпризов к моменту релиза.