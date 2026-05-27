Авторы Paralives показали планы на годы вперёд - у фанатов симуляторов жизни появился новый повод забыть про The Sims

После успешного старта в раннем доступе разработчики Paralives раскрыли масштабную дорожную карту развития игры, и выглядит она как заявка на полноценного конкурента The Sims. Причём речь идёт не о дорогих DLC, а о серии бесплатных обновлений, которые студия Paralives Studio планирует выпускать в течение ближайших двух лет.

Первое крупное обновление ожидается в конце 2026 года, а до этого авторы сосредоточатся на хотфиксах, исправлениях и улучшении уже существующих систем. В будущем в игре появятся времена года, погода, питомцы, бассейны, подвалы, автомобили, велосипеды, новые инструменты строительства и расширенные социальные механики. Судя по списку функций, разработчики пытаются закрыть практически все запросы, которые годами копились у поклонников жанра.

Особенно любопытно выглядит акцент на гибкости. Авторы обещают инструменты для создания собственных городов, настройки сложности через систему «рассказчиков», развитие жизни NPC без участия игрока и даже полноценные сюжетные события для жителей города. Paralives явно делает ставку не только на строительство домов, но и на симуляцию живого мира.

На фоне усталости аудитории от модели The Sims 4 с бесконечными платными дополнениями и смешанной реакции на InZoi именно Paralives сейчас всё чаще называют «свежим воздухом» для жанра. Не случайно журналист PC Gamer прямо назвал игру своей «последней надеждой» на современный симулятор жизни.

При этом у проекта уже есть сильный фундамент. В раннем доступе доступны продвинутый редактор персонажей, гибкое строительство с изогнутыми стенами, поддержка модов через Steam Workshop, полноценная система отношений, семьи, работы и даже фоторежим с настройкой поз и времени суток.

Самое важное — Paralives пока не пытается соревноваться с The Sims количеством контента. Вместо этого инди-команда делает ставку на свободу игрока, открытость к сообществу и постепенное развитие игры без агрессивной монетизации. И судя по реакции Steam, где проект уже стартовал крайне уверенно, такой подход действительно нашёл отклик у аудитории.