Авторы симулятора Paralives запретили нейросети ради записи звуков туфель из секонд-хенда и песка в шкафу

Студия Paralives Studio выбрала радикальный для современной индустрии путь при создании своего симулятора жизни Paralives. Руководитель проекта Alex Massé ввел строжайший запрет на применение любых инструментов генеративного искусственного интеллекта на всех этапах разработки. Программный код, визуальный стиль, анимации и звуковое сопровождение создаются исключительно людьми вручную, чтобы придать проекту авторский почерк и избежать вторичности, свойственной контенту нейросетей.

Принципиальная ставка на ручной труд превратила звуковое производство в череду курьезных бытовых экспериментов. Единственный аудиодизайнер и композитор проекта Andrei Castañon в эфире подкаста Audio Logs рассказал, что полностью отказался от готовых цифровых библиотек. Для создания эффекта шагов по разным поверхностям разработчик заставил собственный платяной шкаф коробками с песком и грунтом. Озвучивание женской походки потребовало регулярных походов в благотворительный секонд-хенд Salvation Army, где музыкант под недоуменными взглядами кассиров скупал туфли на каблуках, чтобы затем набивать ритм шагов перед микрофоном в собственной спальне.

Не менее эксцентричным оказался процесс создания внутриигрового языка под названием Parli. Композитор провел более 2 месяцев за научными изысканиями, досконально изучая романскую группу языков и фонетические таблицы, чтобы составить массивный документ с 20 проработанными диалектами. Однако геймдиректор Alex Massé забраковал все академические наработки, посчитав их слишком сложными для восприятия. Руководитель утвердил единственный шуточный черновик, записанный автором в виде спонтанной нелепой тарабарщины с упором на гласный звук "и" и словечки вроде Pooki. В результате речь персонажей получила структуру открытых слогов, где согласные строго чередуются с гласными, как в японском языке.

Помимо кустарных шумов и вымышленного наречия, команда разработала систему для борьбы со слуховой усталостью игроков. Поклонники жанра проводят в виртуальном мире сотни часов, из-за чего непрерывные мелодии быстро приедаются и заставляют пользователей выключать звук. Чтобы этого избежать, авторы убрали постоянную фоновую музыку из основного режима жизни, оставив редкие эмоциональные акценты в знаковые моменты биографии человечков вроде первого поцелуя, рождения ребенка или смерти родственника. В режимах строительства и кастомизации треки динамически теряют слои инструментов при приближении камеры к объектам, а суточный цикл меняет дневные акустические аранжировки на вечерний мягкий лоу-фай.