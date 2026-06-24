Миллионный рубеж: тираж симулятора жизни Paralives превысил 1000000 копий

Разработчики из команды Alex Massé and team под издательством Paralives Studio официально объявили, что продажи их амбициозного инди-симулятора жизни Paralives превысили отметку в 1000000 копий. Такого внушительного результата независимой студии удалось достичь всего за один первый месяц с момента выхода игры в ранний доступ. Авторы тепло поблагодарили всё игровое сообщество за непрерывную поддержку и миллион проявлений любви.

За первые 30 дней пользователи успели создать более 22000 модификаций в мастерской, а средний ежедневный онлайн удерживался на отметке в 80000 человек. Разработчики уже выпустили 6 оперативных патчей для исправления багов, а крупные контентные обновления продолжат выходить бесплатно.

Сейчас создатели полностью сфокусированы на подготовке первого глобального пострелизного патча, который расширит возможности строительства и кастомизации. Изучить праздничную инфографику, скачать фанатские моды и приобрести симулятор можно на официальных страницах игры. Авторы планируют и дальше развивать проект, опираясь исключительно на отзывы и пожелания игроков.