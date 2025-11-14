ЧАТ ИГРЫ
Paralives 25.05.2026
Симулятор, Инди, Строительство
6.6 58 оценок

Paralives перенесли на 2026 год - это очередная "убийца The Sims"

Игру создает небольшая инди-команда из Канады

Канадские разработчики симулятора жизни Paralives объявили о переносе выхода игры в раннем доступе на 25 мая 2026 года. Гейм-директор признался, что студии требуется больше времени, чтобы сделать проект лучше. Напомним, что работу над Paralives начинали 3 человека, но позже студия разрослась до 10 сотрудников.

Тестерам понравились редактор персонажа и режим строительства, но симуляция жизни хромает: не хватает активностей в городе. Нужно устранить эти проблемы перед презентацией игры сообществу.

Как признался Алекс Массе, Paralives представляет собой свежий взгляд на жанр от энтузиастов. Команда пытается воплотить в игре те механики, про которые забыли многие современные разработчики симуляторов жизни. История виртуальных персонажей в Paralives стоит на первом месте. Также студия Алекса Массе обещает гибкий режим строительства и вариативный редактор персонажа.

Paralives на релизе будет доступна геймерам из России, но без поддержки русского языка. Возможно, что детище Алекса Массе постигнет участь inZOI — другой «убийцы The Sims».

Sheffskiy

только не это!

Я так ждал!!!1

F0XDIE

Бедная ЕА, кругом одни убийцы Sims.