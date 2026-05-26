Paralives продалась тиражом свыше 250 тысяч копий за 8 часов - инди-конкурент The Sims стартовал неожиданно мощно

Симулятор жизни Paralives всего за восемь часов после выхода в раннем доступе Steam разошёлся тиражом более 250 тысяч копий. Для инди-проекта без огромной маркетинговой машины это результат, который выглядит почти сенсационно — особенно на фоне того, насколько осторожно игроки сегодня относятся к новым «убийцам The Sims».

Разработчики также сообщили, что пиковый онлайн игры превысил 78 тысяч человек, а сама Paralives поднялась на первое место мирового чарта Steam по выручке, обойдя даже Forza Horizon 6 и Counter-Strike 2. Не менее важен и пользовательский отклик: сейчас у игры 88% положительных отзывов.

На этом фоне особенно интересно выглядит история проекта. Paralives начиналась как работа одного разработчика, а максимальный размер команды за всё время достигал лишь 15 человек. И это заметно отличает игру от крупных конкурентов вроде The Sims 4 или inZOI, за которыми стоят большие бюджеты и крупные издатели.

При этом авторы не пытаются напрямую соревноваться с The Sims по объёму контента. Вместо этого они делают акцент на более доступном подходе и обещают выпускать будущие DLC бесплатно. На фоне современной индустрии, где дополнения и микротранзакции давно стали нормой, такая позиция выглядит почти старомодно — но, судя по стартовым продажам, именно этого многие игроки и ждали.

Пока рано говорить, сможет ли Paralives удержать интерес аудитории на длинной дистанции, но старт у проекта получился настолько сильным, что игнорировать его теперь точно не получится.