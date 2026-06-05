Paralives унаследовала не только идеи The Sims, но и её самые безумные баги - авторы срочно охотятся на "голого Чарли"

Симулятор жизни Paralives только вышел в раннем доступе, но уже успел подарить игрокам историю, которая вполне могла бы стать легендой наравне с самыми известными багами серии The Sims. Разработчики из Paralives Studio сейчас активно работают над ошибкой, из-за которой в доме игрока может неожиданно поселиться загадочный персонаж по имени Чарли — полностью обнажённый и не приглашённый.

Проблема быстро привлекла внимание сообщества после релиза. По сообщениям игроков, Чарли способен внезапно появиться на участке, пользоваться мебелью, спать в кровати, сидеть на диване и вести себя как полноценный член семьи. Как выяснили разработчики, ошибка может возникнуть, если выйти из игры после родов персонажа без сохранения прогресса.

Студия уже включила баг в список известных проблем и работает над исправлением. Пока же игрокам предлагают временное решение через редактор персонажей Paramaker, где незваного гостя можно удалить вручную.

Впрочем, одним Чарли список курьёзов не ограничивается. Среди других ошибок разработчики упоминают, например, случаи, когда младенцы неожиданно оказываются посреди океана. Подобные ситуации выглядят абсурдно, но именно такие баги нередко становятся частью истории культовых симуляторов жизни.

Самое важное в этой ситуации — оперативная реакция команды. Paralives Studio не пытается игнорировать проблемы и регулярно публикует отчёты о ходе исправлений. Для проекта в раннем доступе это хороший знак. А история с «голым Чарли» уже сейчас показывает, что у Paralives есть все шансы стать не только серьёзным конкурентом The Sims, но и источником собственных игровых легенд, которые сообщество будет вспоминать ещё долгие годы.