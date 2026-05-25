Paralives вышла в раннем доступе - инди-конкурент The Sims уже доступен в Steam за 1300 рублей

После нескольких лет разработки и постоянной поддержки через Patreon симулятор жизни Paralives наконец добрался до раннего доступа. Проект небольшой инди-команды уже доступен в Steam, а его стартовая цена для российских игроков составляет 1300 рублей. До 1 июня игру можно купить со скидкой 10%.

Paralives предлагает знакомую для жанра формулу: создание персонажей, строительство домов и развитие собственной виртуальной жизни. Однако именно свобода настройки долгое время была главным поводом для интереса к проекту. Разработчики сделали акцент на продвинутых редакторах персонажей и жилья, позволяя гибко менять интерьер, размеры объектов и внешний вид героев.

На старте раннего доступа игрокам также доступен полноценный город с жителями, ресторанами, парками и рабочими местами. При этом авторы сразу предупреждают: контента пока не так много, как планируется в будущем. Развитие Paralives в раннем доступе должно занять около двух лет. За это время команда хочет добавить времена года, домашних животных, автомобили и другие способы передвижения, а также расширить возможности развития персонажей.

История Paralives выглядит особенно любопытно на фоне почти полного отсутствия серьёзных конкурентов у The Sims. И хотя проекту явно предстоит долгий путь до полноценного релиза, сам факт выхода уже можно считать важным событием для жанра. Особенно если учитывать, что игру делает не огромная корпорация, а независимая команда, годами развивавшая проект буквально на поддержке сообщества.