Разработчики наконец-то объявили дату дебюта Paralives. В игре не будет платных DLC, как в The Sims 4

В рамках только что завершившейся трансляции, после долгих лет ожидания, мы получили полноценные кадры Paralives, выступающие в роли своеобразного геймплейного трейлера. Также была названа дата дебюта игры.
Выход Paralives в ранний доступ ожидается в начале 2025 года. Также было официально объявлено, что игра никогда не получит платных DLC - разработчики планируют выпускать только бесплатные обновления.
В рамках представленного материала мы впервые смогли увидеть своими глазами фрагмент игрового процесса, изображающий несколько обычных дней из жизни наших Паралайвов. Таким образом, вот некоторые подробности о конкретных элементах геймплея:
При создании персонажей мы будем определять их характер, на который будут влиять несколько параметров, работающих по-разному. Изначально мы разделим доступные очки (как в The Sims 1 и 2) между четырьмя основными характеристиками - атлетизмом, умом, креативностью и харизмой. Позже мы также определим ауру (вайб) персонажа, особые социальные навыки, талант и образ жизни.
Благодаря объявлениям, размещенным на зданиях, наши подопечные смогут устраиваться на работу в места, физически расположенные в игровом мире. Каждая профессия потребует определенного уровня мастерства в той или иной области. В течение стандартного рабочего дня мы будем выбирать дополнительное занятие (например, слушать музыку, развивать свои знания по предмету), которым наши герои будут заниматься в это время.
Кроме того, ожидается, что характер людей будет меняться на протяжении всей их жизни.
Отношения и разговоры между персонажами должны быть очень естественными и вытекать из контекста ситуации. Как игрок, мы можем инициировать диалог и в определенные моменты определять его общее направление.
Типы и уровни отношений будут зависеть от времени, проведенного с персонажем, а в ключевые моменты - от успешности действий, обозначенных определенным процентным шансом на удачный исход.
Хотя анонс был неожиданным, разработчики Paralives косвенно намекнули на него в январском отчете о прогрессе игры. Теперь мы знаем, что одного из конкурентов The Sims нам придется ждать не меньше года.
Ребята конечно загнули про бесплатный контент. Как бы мне ни была мерзотна политика ЕА в плане продаж любой дрисни за оверпрайс, но всё же это стимулирует дальнейшую разработку и поддержку. Уж думаю, что было бы неплохо, если бы они хотя бы крупные DLC делали платными и по вменяемой цене - тогда игроки имели бы хоть какую-то уверенность в том, что игра будет наполняться контентом, а не загнётся в производственной аду, в котором пилилась база.