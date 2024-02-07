Разработчики наконец-то объявили дату дебюта Paralives. В игре не будет платных DLC, как в The Sims 4

В рамках только что завершившейся трансляции, после долгих лет ожидания, мы получили полноценные кадры Paralives, выступающие в роли своеобразного геймплейного трейлера. Также была названа дата дебюта игры.

Выход Paralives в ранний доступ ожидается в начале 2025 года. Также было официально объявлено, что игра никогда не получит платных DLC - разработчики планируют выпускать только бесплатные обновления.

В рамках представленного материала мы впервые смогли увидеть своими глазами фрагмент игрового процесса, изображающий несколько обычных дней из жизни наших Паралайвов. Таким образом, вот некоторые подробности о конкретных элементах геймплея:

При создании персонажей мы будем определять их характер, на который будут влиять несколько параметров, работающих по-разному. Изначально мы разделим доступные очки (как в The Sims 1 и 2) между четырьмя основными характеристиками - атлетизмом, умом, креативностью и харизмой. Позже мы также определим ауру (вайб) персонажа, особые социальные навыки, талант и образ жизни.

Благодаря объявлениям, размещенным на зданиях, наши подопечные смогут устраиваться на работу в места, физически расположенные в игровом мире. Каждая профессия потребует определенного уровня мастерства в той или иной области. В течение стандартного рабочего дня мы будем выбирать дополнительное занятие (например, слушать музыку, развивать свои знания по предмету), которым наши герои будут заниматься в это время.

Кроме того, ожидается, что характер людей будет меняться на протяжении всей их жизни.

Отношения и разговоры между персонажами должны быть очень естественными и вытекать из контекста ситуации. Как игрок, мы можем инициировать диалог и в определенные моменты определять его общее направление.

Типы и уровни отношений будут зависеть от времени, проведенного с персонажем, а в ключевые моменты - от успешности действий, обозначенных определенным процентным шансом на удачный исход.

Хотя анонс был неожиданным, разработчики Paralives косвенно намекнули на него в январском отчете о прогрессе игры. Теперь мы знаем, что одного из конкурентов The Sims нам придется ждать не меньше года.