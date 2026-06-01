Разработчики симулятора жизни Paralives официально разрешили создавать взрослые моды для игры

В недавней сессии вопросов и ответов на Reddit один из фанатов напрямую спросил разработчиков Paralives об их отношении к потенциальной волне NSFW-модификаций, наподобие известного WickedWhims для Sims 4. Игрок справедливо заметил, что "подобные игры очень популярны в этом плане". Реакция студии Paralives оказалась на удивление спокойной.

Что касается взрослого контента в Steam Workshop, пока он соответствует правилам Steam на пользовательский контент и имеет корректную пометку "для взрослых", это разрешено!

Впрочем, у свободы есть и обратная сторона. Студия уточнила, что модерирует исключительно мастерскую Steam. Все, что выходит за ее пределы, находится вне их юрисдикции. Игроки уже поняли этот намек.

Судя по всему, сообщество не стало ждать ни дня. Судя по NexusMods, который как раз находится за пределами "юрисдикции" разработчиков, пользователи уже вовсю трудятся над тем, чтобы превратить уютный симулятор жизни в нечто более "пикантное".