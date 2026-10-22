Создатели симулятора жизни Paralives назвали поездки на игровые выставки бесполезной тратой времени

Участие в масштабных игровых выставках вроде Tokyo Game Show или Gamescom потеряло всякий практический смысл для независимых студий со сформированной аудиторией. Об этом в недавнем интервью заявил программист студии Paralives Studio Ришар Раэль, комментируя маркетинговую стратегию симулятора жизни Paralives и причины отсутствия команды на крупных фестивалях.

По словам разработчика, жанр симуляторов жизни категорически не вписывается в привычный формат шумных выставочных зон. Посетители подобных мероприятий физически не способны оценить комплексный игровой процесс за стандартную пятиминутную сессию у экрана. В проектах такого типа игроку требуется время на неторопливое освоение механик строительства, детальную настройку персонажей и погружение в открытый мир, чего общественные демозоны предоставить не могут.

Показ игры на стендах выставок сейчас совершенно не оправдывает потраченного времени. За все дни можно получить около 100 добавлений в список желаемого, но на фоне миллионной аудитории это просто капля в море.

- Ришар Раэль, программист Paralives Studio

В качестве наглядного примера Раэль привел прошлый опыт присутствия студии на фестивале Comic-Con. Несмотря на возможность собрать полезные отзывы тестеров, практический эффект для продвижения оказался мизерным. Подготовка стабильного фестивального билда, командировки сотрудников и аренда площадей отняли недели рабочего времени, которые студия предпочла бы направить на непосредственное программирование систем.

Разработчик подчеркнул, что проект не нуждается в дополнительном публичном шуме. Еще до старта продаж игра собрала более 1 млн добавлений в списки желаемого в сервисе Steam, а после выхода в раннем доступе тираж превысил отметку в 1.2 млн копий. При таком уровне внимания коллективу жизненно необходимо время на реализацию ключевых механик вроде бассейнов, крыш, погоды и домашних животных, а не привлечение случайных зрителей.

Единственным оправданным форматом присутствия на индустриальных съездах команда считает профильные технические доклады. Авторы предпочитают посещать специализированные мероприятия вроде конференции GDC, делясь наработками в сфере искусственного интеллекта и алгоритмов поиска пути.