Новый трейлер хоррора Paranoid: Succubus Neighbor раскрывает дату релиза ©

Madmind Studio представили новый трейлер психологического хоррора Paranoid: Succubus Neighbor, в котором раскрыли дату релиза.

Главному герою, страдающему параноидальной шизофренией, предстоит принять непростое решение - остаться ли дома без лекарств и раскрыть темную тайну своего соседа. Или же ему стоит купить лекарство и встретиться со своей пропавшей сестрой, которая впервые за десять лет подала признаки жизни?

Игра Paranoid позволит игрокам самим определять ход истории Патрика. В зависимости от сделанного выбора игрок либо закроется в своей квартире со своими демонами, либо отправится в город, открывая для себя альтернативный вариант развития событий. Игра может быть пройдена двумя способами, показывая, как простое решение остаться или покинуть квартиру оказывает глубокое влияние на судьбу главного героя. Оба игровых пути одинаково значимы и богаты по содержанию.

Полная версия игры выйдет 15 декабря 2023 года.