Анонсирован хоррор Paranormal Activity: Found Footage по франшизе "Паранормальное явление"

Издатель DreadXP и разработчик The Mortuary Assistant DarkStone Digital (Брайан Кларк) в сотрудничестве с Paramount Game Studios анонсировали хоррор Paranormal Activity: Found Footage по медиафраншизе "Паранормальное явление". Он будет выпущен в 2026 году на нескольких платформах.

Paranormal Activity: Found Footage — это хоррор-игра в стиле найденных кадров, которая расширяет знания и мир фильмов о паранормальных явлениях. В нем будет реализована продвинутая «система призраков», которая будет динамически изменять типы и интенсивность страхов, с которыми игроки столкнутся, в зависимости от их действий.

«Мы очень рады работать с Paramount Game Studios и иметь возможность познакомить геймеров с миром «Паранормального явления», — заявил генеральный директор Epic Pictures и продюсер DreadXP Патрик Эвальд в пресс-релизе. «Фильмы пропитаны богатыми знаниями и творческими страхами, и под руководством креативного директора Брайана Кларка видеоигра Paranormal Activity от DreadXP будет соблюдать эти основные принципы и предложит поклонникам ужасов одну из наших самых устрашающих игр».

Содиректор и креативный директор DreadXP Брайан Кларк добавил:

«Успех франшизы «Паранормальное явление» олицетворяет силу и охват жанра ужасов. Если вы считаете, что The Mortuary Assistant пугает, мы берем то, чему научились во время разработки этой игры, и дополняем ее более реактивной и устрашающей системой призраков. Это будет напряжённо!»