Анонсирована хоррор-игра Paranormal Activity: Threshold по мотивам фильмов

Издатель DreadXP и разработчик DarkStone Digital представили анонсный трейлер хоррор-игры Paranormal Activity: Threshold, созданной по мотивам серии фильмов «Паранормальное явление». Игра выйдет на нескольких платформах в 2026 году, а уже сейчас её можно добавить в список желаемого в Steam для ПК.

Приподнимите завесу… Играйте в нескольких временных линиях, общайтесь с сущностями, положите конец кошмару. Дэниел и Джессика Стюарт решили сделать ремонт в своём первом доме. Старый и обветшавший, они начинают записывать свои приключения по renovации, но вскоре пара обнаруживает, что их новый дом скрывает нечто большее, чем асбест и неисправная проводка. По мере того как они глубже погружаются в тайны дома, их волнение сменяется беспокойством, когда они находят странные знаки и предметы, спрятанные в стенах.

Чем больше времени они проводят там, тем яснее становится, что они не единственные обитатели этого дома. Погружаясь всё глубже под влияние тёмного присутствия, Дэниел и Джессика не готовы к ужасным событиям, которые последуют.

Ключевые особенности:

Играйте в нескольких временных линиях. Охотитесь и общайтесь с сущностями.

Проводите демонические ритуалы, чтобы изменить свою судьбу.

Открывайте несколько концовок и расширяйте историю.

Движок Paranormal Engine делает каждый проход уникальным.

Используйте свои навыки расследования, чтобы раскрыть секреты дома, общаться с демоническими сущностями и приподнять завесу.