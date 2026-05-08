Игра по "Паранормальному явлению" отменена через два месяца после анонса. Что пошло не так?

Пока экранизации видеоигр покоряют кинотеатры и стриминги, стрелочка не всегда поворачивается в обратную сторону, и игровые адаптации известных фильмов не всегда доходят до игроков. Свежий печальный пример принесла студия Paramount, которая собралась воскрешать франшизу "Паранормальное явление" в следующем году, но при этом решила отказаться от создания игры Paranormal Activity: Threshold. Что самое странное — анонс состоялся всего пару месяцев назад на PAX East 2026.

Брайан Кларк из команды DarkStone Digital, работавшей над проектом, выпустил заявление, где честно описал ситуацию. Как выяснилось, демка игры уже была готова и показана фокус-группе, которая оставила положительные отзывы. Однако после этого разрабы попросили больше времени на то, чтобы довести проект до ума — издатель DreadXP предложение принял, а Paramount категорически отказались. Перед Кларком и его коллегами был поставлен выбор: или выпускать полусырой продукт, или отказаться от разработки. Ребята выбрали второй путь.

На память фанатам серии в сети остался дебютный трейлер и пока еще существующая страничка в Steam. Любопытно, станет ли это первой и последней попыткой по переносу "ПЯ" в мир игроиндустрии?