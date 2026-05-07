"Paranormal Activity: Threshold" закрыта: Paramount не дала разработчикам время на доработку

Еще один интригующий проект уходит в небытие. Брайан Кларк, ведущий разработчик игры PARANORMAL ACTIVITY: THRESHOLD, объявил о закрытии разработки. Причина - разногласия с издателем, студией Paramount, относительно сроков.

Что произошло:

Затянутый процесс: Кларк заявил, что ему требовалось больше времени, чтобы довести игру до идеального состояния и сделать её «лучшей из возможных».

Непреклонный издатель: Paramount, однако, не согласилась на продление сроков разработки. По всей видимости, издатель был не готов ждать дальше, и давление на команду усилилось.

Финал истории: В итоге, несмотря на все старания, проект пришлось остановить. Кларк выразил разочарование, но подчеркнул, что сделает всё возможное, чтобы в будущем выпустить игру, которая достойна фанатов.

Это печальная новость для всех, кто следил за разработкой. PARANORMAL ACTIVITY: THRESHOLD обещала стать не просто очередным хоррором, а попыткой перенести уникальную атмосферу «найденной пленки» в интерактивный формат. К сожалению, издательские сроки и творческие амбиции разработчиков оказались несовместимы.