Paranormal Hunter
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Кооперативная хоррор-игра на выживание Paranormal Hunter выйдет на ПК в раннем доступе Steam 22 мая

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monk70
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Компания-разработчик инди-игр из Токио (Япония) EALoGAMES объявила, что их кооперативная игра ужасов на выживание «Paranormal Hunter», вдохновленная японским фольклором и фильмами ужасов, выходит на ПК в раннем доступе Steam 22 мая 2023 года. Версии для на PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch появятся вместе с выпуском ПК 1.0 в конце года. Она будет предлагать поддержку на английском, испанском, японском, португальском, русском и упрощенном китайском языках.

Шагните в зловещее царство паранормальных явлений в коварной среде, воплощенной в жизнь с помощью иммерсивной поддержки виртуальной реальности. Исследуйте ужасающие локации в одиночку или вместе с четырьмя друзьями в онлайн-режиме, проводя леденящие кровь расследования. Обыщите каждую стадию в поисках ключевых объектов и подсказок, прежде чем завершить ритуал изгнания, способный уничтожить злых призраков, которые бродят по каждой локации, в то время как устрашающее присутствие преследует группу с убийственными намерениями.

Оборудуйте инструменты для расследования, чтобы обнаруживать потусторонние беспорядки и быть начеку, чтобы не пропустить то, что происходит ночью. Почувствуйте разницу между скрипящими полами и призрачными стонами, открывая двери и продвигаясь глубже в разбросанные среды.

Светите фонариками, отпугивающими духов, чтобы дать отпор нежелательным существам, настраивайте сенсоры призраков и координируйте свои действия с коллегами-исследователями, чтобы собирать проклятые предметы и зарабатывать дополнительные деньги между миссиями.

Соревнуйтесь со временем, чтобы провести ритуалы изгнания, прежде чем злые духи захватят вечеринку. Единственная неудачная встреча с призрачным преследователем повергает людей в калечащий ступор, повреждая их рассудок и угрожая отправить их в могилу.

Быстро оживляйте партнеров по кооперативу от смерти от страха и будьте осторожны во время расследований, чтобы увеличить шансы на выживание. Наслаждайтесь напряженной и ужасающей охотой на призраков с перекрестной игрой как для устройств VR, так и для пользователей клавиатуры / геймпада, позволяя каждому напрячь свои нервы и стать Охотником за паранормальными явлениями.

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