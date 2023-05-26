В раннем доступе Steam состоялся выход кооперативного хоррора на выживание Paranormal Hunter ©

Компания-разработчик инди-игр из Токио (Япония) EALoGAMES объявила, что их кооперативный хоррор на выживание «Paranormal Hunter», вдохновленный японским фольклором и фильмами ужасов, вышел для ПК в раннем доступе Steam с поддержкой Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index, Windows Mixed Reality и геймпадов, а также с поддержкой английского, испанского, японского, португальского, русского и упрощенного китайского языков.

Войдите в запутанное царство паранормальных явлений, исследуя заброшенные места, одержимые затаившимися духами. Перемещайтесь по локациям с привидениями, ожившими благодаря иммерсивной поддержке виртуальной реальности, в одиночку или с четырьмя товарищами-охотниками в онлайн-кооперативе. Исследуйте этапы, чтобы начать леденящее душу расследование, требующее внимательного наблюдения, чтобы выследить проклятые объекты, и начать ритуал изгнания, чтобы очистить локацию — и все это, избегая при этом злого духа, преследующего группу.

Используйте инструменты парапсихологии, такие как датчик призраков и фонарик, отпугивающий духов, который оглушает злонамеренных существ. Будьте осторожны и бдительны, так как рандомизированные элементы гарантируют, что никакие два расследования не будут проходить одинаково. Пробирайтесь по темным коридорам и заброшенным зданиям, где каждый скрип половиц и приглушенный ропот могут указывать на присутствие зловещей сущности, жаждущей мести из загробного мира.

Работайте быстро, чтобы отследить необходимые объекты для изгнания, поскольку сверхъестественные преследователи приближаются все ближе. Избегайте смертоносного взгляда духа, так как одна неудачная встреча повергает людей в калечащий ступор, нанося ущерб угасающему здравомыслию. Встретить слишком много ужаса и рискнуть рано попасть в могилу.

В одиночку или в одиночку знайте, что смерть — это не конец, поскольку формат Paranormal Hunter «бери и играй» поощряет эксперименты в течение нескольких сеансов с разблокируемыми предметами, которые идеально подходят для обратных поездок.

Испытайте ужас, как никогда раньше, благодаря дополнительной поддержке виртуальной реальности и перекрестной игре, позволяющей охотникам проводить расследование вместе, независимо от устройства ввода. Версия раннего доступа запускается с двумя играбельными этапами и ужасающим третьим этапом, запланированным для будущего обновления.