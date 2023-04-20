Новый геймплей реалистичного хоррора Paranormal Tales на Unreal Engine 5 ©

На канале IGN вышел новый трейлер Paranormal Tales с предварительным взглядом на пре-альфу хоррора. Над игрой работает студия Digital Cybercherries, известная по шутеру HYPERCHARGE: Unboxed про пластиковых солдатиков.

Paranormal Tales является хоррором, который рассказывает несколько несвязанных между собой историй, основанных на найденных кадрах пропавших без вести людей. Игрокам предстоит наблюдать за игровым миром через объектив камеры и пережить жуткие события с высоким уровнем погружения за счет решения с видом от первого лица на движке Unreal Engine 5.