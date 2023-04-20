Paranormal Tales 2023 г.
3.6 5 оценок

Новый геймплей реалистичного хоррора Paranormal Tales на Unreal Engine 5

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butcher69
Новости

На канале IGN вышел новый трейлер Paranormal Tales с предварительным взглядом на пре-альфу хоррора. Над игрой работает студия Digital Cybercherries, известная по шутеру HYPERCHARGE: Unboxed про пластиковых солдатиков.

Paranormal Tales является хоррором, который рассказывает несколько несвязанных между собой историй, основанных на найденных кадрах пропавших без вести людей. Игрокам предстоит наблюдать за игровым миром через объектив камеры и пережить жуткие события с высоким уровнем погружения за счет решения с видом от первого лица на движке Unreal Engine 5.

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