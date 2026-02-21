PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse от Square Enix оказалась в сети без Denuvo

Всего пару дней назад состоялся релиз игры PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse от Square Enix, в которую издатель, как сообщалось, сразу внедрил антипиратскую защиту Denuvo. Однако уже сегодня проект появился на торрент-трекерах. Причиной этого стал не отказ компании от использования Denuvo, а техническая ошибка. В первый билд игры защита попросту не была добавлена. Таким образом, распространение незащищённой версии произошло из-за недосмотра на этапе публикации, а не вследствие взлома или официального снятия системы защиты.

События нового эпизода PARANORMASIGHT развернутся в регионе Японии Исэ-Сима, связанном с многочисленными легендами о морских девах. Раскройте тайны морских дев Исэ вместе с новыми очаровательными героями. У каждого своя точка зрения на происходящие события — познакомьтесь с ними и доведите захватывающую историю до конца