Состоялся долгожданный релиз PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse от Square Enix. Игра защищена Denuvo

В магазинах Steam и Nintendo Switch состоялся релиз адвенчуры PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse. В игру на ПК встроена супер защитой Denuvo. В проекте полностью отсутствует русский язык.

События нового эпизода PARANORMASIGHT развернутся в регионе Японии Исэ-Сима, связанном с многочисленными легендами о морских девах. Раскройте тайны морских дев Исэ вместе с новыми очаровательными героями. У каждого своя точка зрения на происходящие события — познакомьтесь с ними и доведите захватывающую историю до конца.

Сможете ли вы вместе преодолеть проклятие этим летом? Начинается новое мистическое приключение — щемящая сердце история о юношеских желаниях с новыми местами, легендами и персонажами.