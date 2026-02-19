ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse 19.02.2026
Адвенчура, Другой симулятор, Аниме
4.8 4 оценки

Состоялся долгожданный релиз PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse от Square Enix. Игра защищена Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

В магазинах Steam и Nintendo Switch состоялся релиз адвенчуры PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse. В игру на ПК встроена супер защитой Denuvo. В проекте полностью отсутствует русский язык.

События нового эпизода PARANORMASIGHT развернутся в регионе Японии Исэ-Сима, связанном с многочисленными легендами о морских девах. Раскройте тайны морских дев Исэ вместе с новыми очаровательными героями. У каждого своя точка зрения на происходящие события — познакомьтесь с ними и доведите захватывающую историю до конца.

Сможете ли вы вместе преодолеть проклятие этим летом? Начинается новое мистическое приключение — щемящая сердце история о юношеских желаниях с новыми местами, легендами и персонажами.

11
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
BattleEffect

как такую АААААААААААА игру без денувы то выпустить

10
Trinity_ExDeath

а че за стремный дизайн? фуу

4
Геральт Батькович

Долгождананный релиз неизвестно чего

4
TerryTrix
Игра защищена Denuvo

ДО СВИДАНИЯ!

2
Neko-Aheron

Выглядит ужасно

1
NeoAsterix

даже в такое дно ставят

Твой сосед стучит

Скворечники употребили какие-то вещества, что поставили денуву.