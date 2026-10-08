В Steam вышла демоверсия хоррора Parasensor о мутации людей в насекомых

В сервисе Steam состоялся релиз первой общедоступной демоверсии приключенческого ретро-хоррора Parasensor. Выход пробной сборки австралийская команда Ghoulish приурочила к презентации на онлайн-шоу The Horror Game Awards: Harvest of Terror 7 октября. Ознакомительный отрезок предлагает от 30 до 45 минут игрового процесса, включающего сюжетное вступление и решение пространственных загадок.

В настоящее время проект находится на стадии пре-альфы, поэтому разработчики открыто предупреждают о наличии багов и незаконченных элементов. Для сбора отзывов и сообщений о неполадках авторы добавили специальную форму прямо в меню паузы, пообещав оперативно исправлять ошибки свежими обновлениями.

Сюжет игры разворачивается в 2006 году. Главная героиня по имени Марисоль Мендес устраивается техническим специалистом в телекоммуникационную монополию Metcom. В попытке скрыться от проблемного прошлого девушка соглашается на рискованную работу в изолированном карантинном городе. Внутри зоны отчуждения происходит аномальный катаклизм, в результате которого мирные жители подвергаются гротескной метаморфозе и превращаются в человекоподобных насекомых.

Игровой процесс строится вокруг нелинейного расследования, диалогов с необычными персонажами и взаимодействия с техническими приборами. Визуальный стиль вдохновлен классическими хоррорами эпохи девяностых годов и совмещает трехмерные модели со стилизованными двухмерными фонами ручной работы. Отдельной механикой станет система неврозов героини, формирующаяся на основе стресса и принятых решений. Психологические травмы напрямую повлияют на поведение Марисоль, доступные реплики в разговорах и отношение окружающих к ее персоне.

Производство проекта продвигается с переменным успехом. Ранее создателям приходилось брать паузу из-за финансовой ямы и совмещать разработку с основной работой. Проект существует исключительно благодаря субсидиям австралийских налогоплательщиков через правительственные гранты от фондов VicScreen и Screen Australia.

Полноценный этап создания игры начался только в январе 2026 года после поступления очередного транша. Руководитель студии прокомментировал финансовое положение команды:

Полученных грантов пока недостаточно для полного завершения производства, однако проект подобрался к финалу очень близко.

- Mickey, креативный директор студии Ghoulish

Релиз полной версии Parasensor запланирован на 2027 год для ПК. Игра создается с поддержкой геймпадов и не содержит русскоязычной локализации.