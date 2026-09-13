Энтузиаст разрабатывает нативный ПК-порт хоррора Parasite Eve 2 с обновленной графикой и поддержкой высоких разрешений

Энтузиаст под псевдонимом faligame представил проект Parasite Eve II HD Remaster, призванный перенести культовый кинематографичный сурвайвал-хоррор 2000 года от компании Square на современные персональные компьютеры. Главной технической особенностью фанатского ремастера стал отказ от классической эмуляции. Исходный код оригинальной версии для PlayStation был статически рекомпилирован в нативный исполняемый файл для операционной системы Windows, что позволило модернизировать движок изнутри и задействовать библиотеки SDL3.

Благодаря переходу на нативный код разработчик внедрил рендеринг трехмерных объектов в высоком разрешении и задействовал алгоритмы геометрической точности PGXP. Это нововведение устраняет характерное для оригинальной приставки дрожание полигонов и искажение текстур при смещении ракурса виртуальной камеры. В текущей сборке проект выдает картинку с разверткой 60 Гц, однако логика геймплея пока жестко завязана на оригинальные 30 кадров в секунду, а полноценную частоту 60 кадров автор обещает реализовать позже.

Визуальная составляющая также подверглась серьезному апгрейду, ставшему поводом для оживленных дискуссий среди фанатов классики. Пререндеренные фоны переводятся в разрешение 1440 на 1080 пикселей при помощи нейросетей, что вызывает неоднозначную реакцию у ценителей оригинальной мрачной атмосферы. На текущий момент улучшено 1328 задников из 1759, что составляет 75% от общего объема. Заодно движок автоматически генерирует новые передние слои окружения, а диалоговые окна и переходы между локациями больше не сбрасывают разрешение картинки до консольных 320 на 240 точек.

Параллельно идет реставрация текстур персонажей, монстров, оружия, иконок и элементов интерфейса, где уже готово 864 изображения из 1453. Система подмены текстур полностью совместима с эмулятором DuckStation, благодаря чему игроки смогут подключать уже существующие фанатские наработки. При разборе исходных файлов создатель проекта даже наткнулся на неиспользованную текстуру главной героини Аи Бреа, которая не встречается в релизной версии и, вероятно, осталась со времен тестирования ранних билдов.

В планы создателя ремастера входит внедрение нативной поддержки формата 16x9. Вместо простого растягивания или обрезки классической картинки 4x3 автор намерен расширять боковые области пререндеренных локаций, увеличивая видимое пространство сцены. Дополнительно команда проекта планирует переработать все сюжетные кинематографические ролики и FMV-видеоряды с повышением их четкости.

Проект создается на базе открытых наработок сообщества PSXRecomp и энтузиастов декомпиляции второй части игры. Точные сроки релиза пока не объявлены, так как работа над графическими ассетами продолжается. При этом создатель ремастера не собирается распространять защищенные авторским правом файлы компании Square Enix, поэтому для запуска нативного порта на персональных компьютерах игрокам потребуется предоставить собственную легальную копию оригинала для первой PlayStation.