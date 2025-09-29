Parasite Mutant - духовный наследник Parasite Eve с новой боевой системой и аниме-стилистикой

Китайская студия IceSitruuna представила Parasite Mutant — ролевую игру в жанре экшн, вдохновлённую культовой Parasite Eve. Релиз состоится в 2026 году на PC и PlayStation 5, а вместе с анонсом авторы показали первый трейлер.

Игрокам предстоит взять под контроль Нову, псионического агента, отправленного на таинственный заброшенный остров. Когда-то процветавшее место теперь захвачено мутантами, и каждая минута миссии превращается в борьбу за выживание. Сюжет обещает мрачное погружение в ужасы, где за каждым поворотом может скрываться новая угроза.

Главная инновация игры — система боя ATC (Active Time Chains). Она вдохновлена классической Active Time Battle из JRPG 90-х, но получила новое развитие. Бой разделён на три временных сегмента: игроки должны решать, копить энергию для защиты или выпускать её в разрушительных комбинациях. При этом важно вовремя уклоняться от атак, что делает каждую стычку напряжённой и динамичной.

Визуально Parasite Mutant сочетает аниме-эстетику с ретро-фильтрами и эффектом CRT, создавая атмосферу для поклонников классики. Разработчики обещают, что игра не ограничится только сражениями — исследование острова и его тайн станет не менее важной частью приключения.

Пока Square Enix молчит о возможном возвращении Parasite Eve, именно Parasite Mutant стремится занять нишу и подарить игрокам тот самый опыт, который многие ждали долгие годы.