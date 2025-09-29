Parasite Mutant - духовный наследник Parasite Eve с новой боевой системой и аниме-стилистикой

Китайская студия IceSitruuna представила Parasite Mutant — ролевую игру в жанре экшн, вдохновлённую культовой Parasite Eve. Релиз состоится в 2026 году на PC и PlayStation 5, а вместе с анонсом авторы показали первый трейлер.
Игрокам предстоит взять под контроль Нову, псионического агента, отправленного на таинственный заброшенный остров. Когда-то процветавшее место теперь захвачено мутантами, и каждая минута миссии превращается в борьбу за выживание. Сюжет обещает мрачное погружение в ужасы, где за каждым поворотом может скрываться новая угроза.
Главная инновация игры — система боя ATC (Active Time Chains). Она вдохновлена классической Active Time Battle из JRPG 90-х, но получила новое развитие. Бой разделён на три временных сегмента: игроки должны решать, копить энергию для защиты или выпускать её в разрушительных комбинациях. При этом важно вовремя уклоняться от атак, что делает каждую стычку напряжённой и динамичной.
Визуально Parasite Mutant сочетает аниме-эстетику с ретро-фильтрами и эффектом CRT, создавая атмосферу для поклонников классики. Разработчики обещают, что игра не ограничится только сражениями — исследование острова и его тайн станет не менее важной частью приключения.
Пока Square Enix молчит о возможном возвращении Parasite Eve, именно Parasite Mutant стремится занять нишу и подарить игрокам тот самый опыт, который многие ждали долгие годы.
Пора готовить иски против очередного китайского плагиата.
у китайской девочки и грудь больше, и бедра шире, а ты иди по плач
Я бы в ремейк 2 части parasite eve прям с удовольствием поиграл бы. Жаль тихо про неё.
Фууу.
Ну геймплейно скопировать впринципе любо может. Первая паразитка славилась крутым сценарием, постановочными сценами, и атмосферой надвигающегося апокалипсиса (по нарастающей город менялся).
Если мне не изменяет память то права на Parasite Eve Шкаре давно не принадлежат.
вроде как это книга
Выглядит интересно! Да ещё и аниме-стилистика
Как всегда лучшие, Китайцы снова показывают пушку. Кто если не они, могут возродить старые хиты и наполнить их свежим колоритом стиля. Вот и ответ, Китай впереди планеты всей. Слава Китаю ❤️❤️❤️
Когда же уже увидим римейки первых двух Паразитов(...