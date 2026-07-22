Parasite Mutant задержится до осени - разработчики признали, что недооценили масштаб амбициозного проекта

Разработчики Parasite Mutant опубликовали новое обращение к игрокам, впервые за долгое время рассказав о ходе разработки. Команда признала, что недооценила масштаб проекта, из-за чего релиз пришлось перенести. Теперь авторы рассчитывают выпустить игру в сентябре–октябре, однако окончательная дата станет известна только после прохождения консольной сертификации.

По словам создателей, основной путь прохождения уже полностью готов и доступен для завершения от начала до конца. Сейчас разработка сосредоточена на финальной полировке: команда дорабатывает сюжетные сцены, балансирует боевую систему и противников, настраивает параметры предметов, а также завершает работу над режимом New Game+.

Авторы отметили, что из-за отсутствия собственной PR-команды новости о проекте появляются редко. Поэтому между длительным периодом молчания и анонсом даты релиза может практически не быть промежуточных обновлений. По их словам, точную дату выхода планируется объявить примерно за три недели до запуска.

Вместе с обращением разработчики показали несколько новых материалов. Среди них — короткий фрагмент боевой системы, экран выбора локаций на глобальной карте и демонстрация одной из зон для New Game+. Речь идёт о локации «Небесный сад» — вручную созданной 81-этажной башне, где каждый этаж представляет собой жилой комплекс площадью около 1500 квадратных метров с уникальным оформлением. Игроков ждут современные, китайские, природные, итальянские, французские и японские стили интерьера и садов.

Хотя перенос релиза наверняка разочарует часть аудитории, опубликованные подробности показывают, что разработчики сосредоточены не на сокращении объёма игры, а на её доводке. Судя по описанию, Parasite Mutant остаётся одним из самых амбициозных проектов студии, а финальные месяцы разработки должны быть посвящены качеству, а не спешке.