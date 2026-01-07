ЧАТ ИГРЫ
Parasite Mutant 2026 г.
Ролевая, Выживание, Ужасы, Инди, Научная фантастика , Аниме
7.9 25 оценок

В Steam можно поиграть в духовный наследник Parasite Eve - стала доступна демоверсия Parasite Mutant

butcher69 butcher69

Студия IceSitruuna выпустила демо-версию научно-фантастической хоррор-RPG Parasite Mutant, анонсированной в сентябре. Пробное издание уже доступно на ПК через Steam и позволяет познакомиться с ключевыми идеями проекта. Демка включает обучающий сегмент с разбором базовых механик и боевой системы, короткий пролог с завязкой сюжета, а также небольшую область для исследования — около пяти процентов от масштабов полной игры. Прохождение занимает примерно 45 минут.

Игрокам предстоит взять под контроль Нову — псионического агента, отправленного на таинственный заброшенный остров. Когда-то процветающее место теперь захвачено мутантами, а сама миссия быстро превращается в отчаянную борьбу за выживание. История делает ставку на тревожную атмосферу и ощущение постоянной угрозы.

Ключевой особенностью Parasite Mutant стала боевая система ATC (Active Time Chains). Она вдохновлена классической Active Time Battle из JRPG 90-х, но адаптирована под более динамичный геймплей: бой делится на временные сегменты, где нужно выбирать между защитой, накоплением энергии и мощными комбинациями, не забывая об уклонениях.

Визуально игра сочетает аниме-стилистику с ретро-фильтрами и CRT-эффектами. Релиз Parasite Mutant запланирован на 2026 год для PlayStation 5 и ПК.

Комментарии:  1
saa0891

Ну трейлер просто шикарный так же как и музон, это я однозначно беру. Эх сделали бы еще ремейки.

https://rutube.ru/video/2e47e0313ef2c17ca1f2a9af0ecbc286/

Все таки как же классно что благодаря стиму и инди разрабм ты получаешь кучу интересных проектов.

