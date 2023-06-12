Parcel Corps - это остросюжетное приключение велокурьера в стиле Jet Set Radio и Crazy Taxi ©

Анонсированная в этом году на выставке PC Gaming Show, игра Parcel Corps рассказывает о том, как принести домой продукты в качестве курьера на велосипеде. Вы можете видеть себя либо еще одним безымянным винтиком капиталистической машины, либо доблестным курьером, побеждающим злодейских конкурентов - все зависит от перспективы.

Когда вы прибудете на Нью-Айленд в этой игре, похожей на Jet Set Radio, вы сможете выполнять задания по доставке грузов для одной из трех корпораций: Das-La Poste - элегантная общеевропейская компания, в которой работают бывшие олимпийцы, ищущие источник дохода. East Coast Couriers - американская компания, стремящаяся выйти на мировую арену. И, наконец, Wallaby Wheelers - англо-австралийское сотрудничество, которое не слишком заинтересовано в том, чтобы эти выскочки вторгались на их территорию.

Корпорация, в которую вы вступите, отправит вас через весь Нью-Айленд в гонке за доставкой посылок, пока клиенты не устали ждать.

Директор компании BillyGoat Entertainment Уилл Барр хочет, чтобы Parcel Corps была "бери и играй". Команда обошла стороной механики из других велосипедных игр, такие как балансировка и другие технические моменты, которые подчеркивают физическую составляющую езды на велосипеде.

"Когда я сажусь на велосипед, я не думаю ни о чем подобном; это просто происходит", - говорит Барр. "Мы постарались сделать управление свободным и, надеюсь, интуитивно понятным. Мы позволяем вам делать глупые вещи, например, прыгать на стену, и она автоматически начинает ехать вдоль нее, и вы можете совершать такие акробатические трюки".

Помимо дизайна, BillyGoat Entertainment пытается соответствовать стилю игр, вдохновивших ее. "В свое время у меня была Sega Dreamcast, и я был большим поклонником всех этих красочных, необычных, аркадных игр", - говорит Барр. "В частности, в таких играх, как Jet Set Radio, вы можете вернуться к HD-переизданиям времен PS3 и Xbox 360. Но если вы сейчас поиграете в оригинал, он все еще сохраняет свою актуальность — во всяком случае, визуально".

"Иногда просто хочется поиграть в красивую, красочную видеоигру, чтобы расслабиться, получить удовольствие и забыть обо всех своих тягостных проблемах в реальном мире", - шутит он.