Park Beyond 16.06.2023
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Cимулятор парка развлечений Park Beyond получит открытое бета-тестирование в начале июня

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monk70
Новости

Bandai Namco Europe и Limbic Entertainment объявили, что после закрытого бета-тестирования в мае и получения ценных отзывов от игроков, для симулятора парка развлечений Park Beyond состоится открытое бета-тестирование с 7 по 16 июня. Это будет последний шанс испытать Park Beyond перед релизом и получить Golden Omnicar, бонус за участие в бета-тестировании.

Компании также объявили о сотрудничестве с mod.io, чтобы предложить игрокам кроссплатформенную платформу для обмена пользовательским контентом (UGC) для предстоящей игры Park Beyond. mod.io дебютирует в игре в августе 2023 года.

mod.io — это кроссплатформенное решение для пользовательского контента, поддерживающее пользовательский контент более 150 игр для игроков на ПК и консолях. Будь то полные парки, здания или любые другие творения, игроки Park Beyond смогут делиться ими и загружать чужие творения прямо в игре или через impossify.com.

Чтобы обеспечить идеально настроенные сервисы, все функции mod.io для игры будут реализованы в августе 2023 года.

Park Beyond выйдет 16 июня на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

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